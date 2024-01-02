買蛋糕替狗慶生！男友嗆「人不如狗，不關心我媽」　眾人看傻勸分

▲原PO替自己的狗狗慶生，竟被男友責怪對他媽媽差別待遇。（圖／記者周亭瑋攝）



記者陳怡靜／綜合報導

許多寵物飼主相當重視儀式感，每逢過節或慶生，總會替牠們精心準備或裝扮一番。一名女網友表示，自己的狗狗過生日，她替狗買了顆蛋糕慶生。怎料男友見狀竟責罵她：「不能這樣人不如狗，對我媽媽不關心」，讓原PO相當無奈，「不覺得很莫名其妙？」

原PO在臉書粉專《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，男友對於她幫家中狗狗買蛋糕慶生有所不滿，原因是男友媽媽生日的時候，沒有收到她送的蛋糕，卻幫狗買蛋糕慶生，竟責怪她：「人不如狗，對我媽媽不關心」。

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她接著說，男友也不曾關心她的家人，甚至連狗狗的生日也不知道，兩人也沒有婚姻關係，男友媽還有被害妄想，擔心別人會竊取財產。過去她花了四年的時間陪對方走出憂鬱症，現在卻反過頭要求關心他媽媽，實在不甘心，「不覺得很莫名其妙？可是又不是我媽我到底要付出什麼？還是你們大家覺得我做錯了？我願意接受任何聲音跟批評。謝謝。」

▲原PO透露，男友平時對她的家人也漠不關心，男友媽也不好相處。（示意圖／CFP）

貼文曝光後，眾人全看傻眼，「有病叫他滾」、「這樣的人建議別繼續了，他眼中只有他自己跟他家人，其他的對他來說都是外人，包含你。建議早點離開，不然痛苦的是你的下半生」、「趁早還給他媽媽」、「他媽是他應該去孝順，憑什麼要求妳，他有病！」「放生，讓他跟他媽好好過生活，妳別湊熱鬧」。

也有不少人苦勸，不要繼續浪費時間，「別為了不甘心折磨自己」、「現在止血總比浪費後半輩子陪一個媽寶好」、「再下去4年換你憂鬱症」、「分了，都浪費4年了，再不分你還想浪費幾年」。