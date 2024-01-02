「越南李若彤」媒介同鄉來台賣淫　鑽石大樓應召站起訴7人

▲應召站負責人陳明傑(左)透過神似李若彤的女友梅氏玉(右)，找來越南女子賣淫。（資料照／網友提供）

記者劉昌松／台北報導

神似港星李若彤的逃逸外勞梅氏玉，認識了經營應召站的陳明傑，覺得似乎有賺頭，竟跳出來幫忙介紹同鄉來台賣淫，檢警2023年發動搜索約談，發現這個在北市鑽石大樓租砲房當淫窟的應召站，找來至少21名外籍女子賣淫，並在梅氏玉住處扣得38萬8600元的不法所得，台北地檢署2日依妨害風化罪起訴陳、梅等7人。

據了解，23歲的梅氏玉原被傳出也是賣淫女，搖身成為老闆娘，但實際上，梅氏玉是以合法外勞身分來台，因中途落跑成了逃逸外勞，原本靠著和男友打零工過著躲躲藏藏的地下生活，後來認識了混跡萬華地區的角頭陳明傑(綽號阿足)，2人進一步展開交往。

雖然梅氏玉本身並未下海賣身，但看到陳明傑經營的鑽石大樓淫窟有利可圖，因此從2022年9月開始，由梅氏玉負責提供介紹越南籍女子來台賣淫，性交易價格從1500元到2000元不等，應召站則從中抽成1000元到1200元。

檢警搜索查扣相關帳冊發現，這個應召集團從2021年11月8日起，在鑽石大樓各樓層租下套房營利，由綽號「小象」的陳俊達擔任皮條客；綽號「小黑人」的張家瑋負責管理員工；「白帥帥」白芸瑄負責會計、收取性交易抽成，還有幫應召女買生活用品、送醫看病；「小年」冉啓年、許蕙如分別擔任送餐、把風等工作。

檢察官估算，這個應召站在2年多的時間，至少找來了21名外籍女子來台應召，其中大部分已經警方依違反《社維法》裁處後遣送出境，陳南和梅女等參與應召站營運的7名被告，被依容留、媒介性交易營利罪起訴，檢察官同時聲請法院，將梅氏玉柱處所扣得的38萬8600元不法所得沒收。