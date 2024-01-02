回味經典！主題書展策展競賽　花市圖「記憶中的故鄉」獲獎

▲花蓮市立圖書館長陳怡琳（右）與頒獎者光泉文教基金會董事李世榮教授合影。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立公共資訊圖書館為促進閱讀文化、激發公眾對經典書籍的熱愛，特舉辦2023回味經典主題書展策展競賽，期透過精心策展，喚起大眾對經典文學的興趣，讓讀者重新體會經典之美。花蓮市立圖書館憑藉其獨特的主題書展，以故鄉、歷史記憶相關書籍為主軸搭配周邊活動，成功脫穎而出，獲得本次競賽的佳作殊榮。

「回味經典」書展是讓民眾們重溫經典、重新發現經典書籍的魅力。這次共有6所學校圖書館及4所公共圖書館獲獎，其中由國立中興高中圖書館、開瑄國小圖書館獲優選，世新大學圖書館、北市立大安高級工業職業校學圖書館、臺中市大明高級中等學校圖書館、竹北高中圖書館、花蓮市立圖書館、苗栗市立圖書館、高雄市立圖書館、臺中市立圖書館獲等皆獲佳作。

▲6所學校圖書館及4所公共圖書館獲獎，花蓮市立圖書館由館長陳怡琳（右四）代表領獎。

花蓮市立圖書館以「記憶中的故鄉」為策展主題，精心挑選了與故鄉、歷史記憶相關的經典書籍，有《台灣地圖》、《台北人》、《古蹟入門》、《帶你回花蓮》等等經典好書，顯示出豐富的文化底蘊。展場布置以懷舊風格為主，讓參觀者仿佛穿越時空，回到書中所描述的故事場景；桌遊互動體驗則讓讀者以更生動的方式參與故事情節，增加互動性。

此外，體驗在地美食、走讀活動等元素則進一步拉近了民眾與書籍之間的距離。透過味覺和視覺的雙重感官體驗，參觀者更能深刻感受故事中的場景；而老照片徵選活動更是贏得了參與者的熱烈迴響，讓許多人透過共同的回憶建立了新的交流平台。

花蓮市長魏嘉彥表示，此次獲得回味經典主題書展策展競賽有四座國立圖書館獲佳作，花蓮市立圖書館是其一，這是對市公所團隊的肯定。透過書展、策展及互動，讓市民們深度感受到故鄉的豐富歷史文化，也拉進了書與人之間的距離。未來市圖也會持續致力豐富市民的閱讀生活，並為城市增添獨特的文化風采。

花蓮市立圖書館長陳怡琳邀請大眾，前往花蓮市立圖書館本館的「回味經典」書展，一同感受閱讀的深度和美好，展期自元月2日起至元月31日止。另外元月份在各館也分別有主題書展，在兒童館是團圓迎新春；漫畫館是新年漫畫新書展；樂鈴館是歡樂迎新春，歡迎讀者踴躍來借閱。

