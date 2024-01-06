網友「穿白衣快閃立院」哀悼國三生！籲修「少年法」前科塗銷制

▲「孩想陪你長大」活動發起人徐妮妮說話。（影／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北國三生遭同學砍殺不治，引爆全民憤怒。網友在臉書粉專發起「孩想陪你長大」連署，今（6日）上午在立法院前舉辦首場活動，逾50名民眾身穿白衣為不幸喪命的國三生默哀，同時呼籲民眾一起連署修訂《少年事件處理法》以及相關法條，未成年少年犯下重大刑案能否取下保護傘，以及前科塗銷制規定，不要成為黑幫利用工具，並還給孩子們一個安全的校園環境。

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▲超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，並為往生的國三生默哀，呼籲政府修訂少年事件處理法。（圖／記者許敏溶攝）

新北市國三生遭同學攻擊致死震驚全台。網友發起「孩想陪你長大」活動，今天上午在立法院前舉行快閃活動，超過50名民眾穿著白上衣參加，其中也有家長帶著小孩參加，並讓民眾在便利貼紙上寫出心聲，民眾寫出「請給我們安全的校園」、「救救孩子、救救老師」，更對往生的國三生寫到「你沒有做錯任何事，是我們社會沒福氣留住你」。

「孩想陪你長大」活動發起人徐妮妮說，自己也是兩個孩子的媽媽，看到新北市國三生事件時，除了悲痛之外，也擔心自己小孩未來可能遇到類似狀況，現在更多家長居然要擔心孩子送到校園後能不能平安歸來，所以才在臉書發起活動，預計從1月14日、也就是2024大選後啟動連署，希望修正現行不適用法條，建立安全校園環境。

▲▼超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，並在便利貼上寫上文字。（圖／記者許敏溶攝）

徐妮妮進一步指出，目前《少年事件處理法》，已經成為少年犯的保護傘，更成為黑幫利用的工具，未來將透過連署，希望未成年少年犯下重大刑案，能否取下保護傘，以及前科塗銷制的規定。另包括教育部要將輔導人力補齊，這些人的訓練與實務經驗如何在今年完成，以及少保官的人力，希望政府相關單位給出正面回應。

今天到場參與活動郭小姐，和被害學生曾是同社區的鄰居，也曾一起參與教會活動，回憶過去相處4、5年時間，讓她幾度哽咽。郭小姐說，在電視上看到新聞時，心中很難過，也很憤怒，因為被害學生是一個貼心聽話的孩子，只是做了該做的事，卻被一名保護管束學生帶刀到校攻擊致死，「我不能接受」，凸顯校園安全漏洞，目前少年犯前科可塗銷的法律有必要修改，才能確保校園安全。