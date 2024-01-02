不斷更新／日本7.6強震房塌「活埋」傳3死　最新災情海嘯畫面曝

▲日本石川7.6強震，輪島市房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，帶來最大震度7級的強烈搖晃，日本氣象廳針對能登半島沿海、河6縣市發布「大海嘯警報」，將有5公尺海嘯抵達，且未來2至3天仍有7級左右的強震發生可能。受地震影響，石川縣陸續傳出災情，社區被大火吞噬，至少有3.3萬戶停電，超過50棟房屋倒塌，首日傳出3人死亡，《ETtoday新聞雲》整理最新災情。

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50棟房屋倒塌、3人死亡

截至2日凌晨0時，《金澤電視台》報導，能登7.6強震造成七尾2人死亡、志賀1人死亡；輪島市接獲至少50棟房屋倒塌的事故。

穴水9屋倒塌1男昏迷

NHK報導，穴水町當局表示，有至少9間房屋被毀，並有一名男子昏迷不醒，情況危急，另外有至少4人被困在瓦礫堆，正在搶救中。

志賀1死

《日本電視台》（NTV）報導，石川縣羽咋警察署晚間10時許表示，志賀町發現一名老人被倒塌的房屋壓死。另一起房屋倒塌事件中也造成一人受傷。

石川縣2人命危

日本警察廳晚間10時許發布消息，石川縣七尾市有2人心肺功能停止命危，疑似受地震影響。

新潟核電廠「乏燃料水溢出」！含放射性物質

東京電力公司證實，受地震影響，新潟縣核電廠中部分含有放射性物質的水溢出，目前相關人員已針對周邊地區的輻射水平進行測量。

日本命名「令和6年能登半島地震」139年最強！火海吞社區空拍曝光

氣象廳表示，這是自1885年來，能登最大的一次地震，正式命名「令和6年能登半島地震」。輪島市河合町有許多房屋因此倒塌，沿海社區民宅陷入火海，延燒至晚間已經面目全非，只看得到骨架結構。

海嘯抵達新潟 沖上陸地「海水撞擊汽車」影片曝光

新潟縣上越市一處監視器畫面曝光，下午4時許海嘯進入河道並沖上陸地，瞬間撞上一輛汽車，畫面相當驚悚。



▼輪島災情慘重，沿海社區陷火海。（圖／達志影像／美聯社、路透）



能登大海嘯警報降級

石川縣能登7.6強震後，日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，於1日晚間8時30分降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。

京都發布「海嘯警報」震後3小時抵達

日本氣象廳觀測到京都府舞鶴市於1日晚間7時39分出現30公分浪高海嘯，京都府已發布「海嘯警報」。

岸田下達「救災3指示」：人命第一

日本首相官邸成立「災害對策室」，首相岸田文雄表示，他已針對救災下達了3點指示，「要求政府盡速掌握各地受災情況」、「人命優先，盡快救助受災者」、「向民眾提供海嘯和避難的正確消息」。

日本政府證實發生6起活埋

內閣官房發布第二次緊急記者會證實，「收到了建物倒塌造成6起活埋的報告」。林芳正說明，截至傍晚6點，接獲大量110、119報案電話，確認多起房屋倒塌受損；石川縣地區約有3.3萬戶停電，燃氣及供水狀況仍在確認，另外也有發生通訊中斷的災情。

金澤車站狂搖14秒 「瞬間斷電」一片黑！

石川縣金澤市堀川新町的金澤車站有民眾拍下月台上劇烈搖晃的畫面，並在數秒內直接停電。

富山道路「斷成多截」畫面曝光

富山縣小矢部市到石川縣金澤市的內山隧道附近路面斷成好幾截，交通中斷，無法通行

▲石川縣穴水町部分房屋被毀。（圖／達志影像／美聯社）



▲石川縣地面出現大裂縫。（圖／路透）



傷患擠爆醫院！停車場成臨時急診室 醫護不足還大停電

石川縣珠洲市醫護表示，「因為地震受傷的患者已經陸續被送來醫院，我們正按照順序接受病患。然而受到道路坍方影響，很多醫師無法趕來醫院支援，導致現在急診人手嚴重不足。另外醫院現在也停電，只能依靠備用電源替患者治療。」

7.6大地震驚見「海上漩渦」！水面大幅度搖晃畫面曝光

依據日本網友分享在社群平台X上的畫面，河水出現驚人搖晃，石川縣七尾有民眾在岸邊不遠的高處，拍到海上出現「漩渦」的畫面。

輪島市「整排民房起火」！ 濃煙大火吞噬街區

石川縣輪島市發生火災，根據《全日本新聞網》直播畫面，熊熊火勢瞬間吞噬整排民房，同時冒出濃濃黑煙，在因停電一片黑暗的災區顯得格外駭人。

▲新潟縣上越市一處監視器拍下海嘯沖上陸地的瞬間。（圖／翻攝自X）



日本政府：各地核電廠無異常，持續監控中

日本內閣官方長官林芳正於當地時間下午5點多表示，目前各地核電廠沒有任何異狀。官方組成「原子力事故合同警戒本部」，持續收集各地核電廠情況，與監控周邊放射線量。

「房屋坍塌、地面裂開」恐怖畫面曝！1小時狂搖15次

石川縣傳出多起房屋倒塌、路面坍方災情。根據氣象廳統計，在短短1小時內就連續發生15起地震。根據《共同社》報導，石川縣金澤市一座神社的鳥居坍塌，附近多處地面塌陷，建築物內物品散落一地，為了躲避海嘯，附近居民紛紛躲到屋頂上。

女主播直播突大喊「快跑！」

NHK原本在轉播足球賽事，因石川縣地震，隨即派出女主播山內泉插播地震消息。畫面切換時，她語氣嚴厲大喊，「發布海嘯警報！請現在立刻逃跑避難！不要再猶豫，現在立刻避難！不要忘記311大地震！」影片在網路瘋傳引發熱議。

氣象廳發布5公尺「大海嘯警報」 網友直擊：海嘯來了

日本預估海嘯浪高預估可能達到5公尺。日本網友拍到影片，驚呼富山市萩浦橋等地方的水道已有浪出現，聲稱「海嘯來了」。《富士新聞網》提到，已有部分地區觀測到海嘯抵達沿岸，輪島於當地下午4時21分出現120公分海嘯，富山於當地4時35分出現80公分海嘯，柏崎則是在下午4時36分出現40公分海嘯。相關單位正在持續監控，但預計接下來還會有更高的海嘯出現，從觀測到第一波海嘯到最大海嘯可能會經過數小時。

東京震感強烈！迪士尼遊客「蹲坐避難」

石川縣能登連續發生規模5.7與規模7.6強震，大半個日本幾乎都感覺到震度，連東京都能明顯感受到搖晃，有民眾目擊，東京迪士尼遊客嚇得原地蹲下避難。

▼石川縣一輛汽車被困在倒塌的房屋下。

