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7.6地震狂晃　日女主播直播突大喊「快跑！」　3縣發海嘯警報

記者王佩翊／編譯

日本石川縣能登地區下午4時接連發生多起地震，其中最強的規模高達7.6，氣象廳甚至發布海嘯警報。而稍早正在轉播足球賽事的NHK電視台也緊急插播地震快訊，女主播更是用極為強烈的語氣大喊，「請立刻逃跑，快點，不要忘記311大地震的慘痛回憶。」因此引發熱議。

NHK稍早轉播足球賽事，然而由於石川縣發生強烈地震，因此隨即派出女主播山內泉插播地震消息。當時電視台將原本的足球比賽畫面切換為石川縣當地的畫面，而山內泉則說道，「緊急地震快訊，稍早各地出現搖晃，請石川縣的居民躲在桌子或是茶几下，並待在安全的地方。剛剛下午4時6分發生強烈地震。」

她同時強調觀測到最大震度5強，然而僅僅過了4分鐘，山內泉再度插播地震快報並說道，「又出現新的地震，緊急地震快報的範圍也擴大了，目前大範圍都出現地震快報，請民眾務必降低姿勢，保護好頭部。」

怎知下一秒她卻突然又極微嚴厲的語氣大喊，「發布海嘯警報！請現在立刻逃跑避難！不要再猶豫，現在立刻避難！不要忘記311大地震！」相關畫面流出後，也在網路上引發熱議，而網友對此則出現正反兩極評價，有人認為她適時地加強語氣能夠提醒觀眾，但也有人認為她欠缺沉穩。

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