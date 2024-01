日本強震「房屋坍塌、地面裂開」恐怖畫面曝！　1小時狂搖15次

▲石川縣多處出現地面龜裂塌陷的災情。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

日本石川縣登能地區1日下午4時6分發生規模5.7地震,隨後短短4分鐘,又再度發生規模7.6強震,最大震度高達7,目前石川縣已傳出多起房屋倒塌、路面坍方災情,而新瀉縣也確定有1人受傷。根據氣象廳統計,在短短1小時內就連續發生15起地震,也讓各地民眾驚惶失措。



#BREAKINGNEWS

A major 7.6-magnitude earthquake occurred in #Japan.

Everything shaking in Japan.



A #tsunami warning has also been issued. PRAY FOR JAPAN #deprem #sismo #地震 #earthquake #tsunami @LinusEkenstam pic.twitter.com/GsKUfoAFfj