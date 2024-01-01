日地震傷患擠爆醫院！停車場成臨時急診室　醫護不足還大停電

▲石川縣能登大地震，輪島市民眾至空曠處避難。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，各地紛紛出現房屋倒塌、火災、路面坍方等災情，甚至有民眾受困廢墟。如今當地醫院也表示，已陸續接收因地震受傷的患者，然而受傷人數太多，現場醫護根本人手不足、忙不過來。

根據《日本放送協會》報導，石川縣珠洲市1日觀測到震度6強的劇烈搖晃，而在市內的珠洲市綜合醫院醫師稍早則表示，「因為地震受傷的患者已經陸續被送來醫院，我們正按照順序接受病患。然而受到道路坍方影響，很多醫師無法趕來醫院支援，導致現在急診人手嚴重不足。另外醫院現在也停電，只能依靠備用電源替患者治療。」

同樣觀測到震度6強的石川縣輪島市稍早則發生嚴重的大規模火災，除此之外，市立輪島醫院負責人表示，目前有數名骨折、被墜落物品砸傷頭部的病患陸續被送來醫院，但是醫院內因地震停電，只能靠自主發電來提供醫療服務。且由於場地不足，輪島醫院還將停車場設置成臨時急診室替病患治療。