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恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間起雞皮

記者許力方／綜合報導

日本2024年元旦下午4時許，突然一陣天搖地動，發生規模7.6「令和６年能登半島地震」，隔6年再度出現震度7級，造成災情不斷。強震瞬間有民眾拍下影片，只見停車場內每輛車劇烈晃動，並不斷傳出防盜警報大作，伴隨「洞！洞！洞」的碰撞聲，畫面驚悚。

強震發生瞬間，有網友正位在一處開放式停車場，他記錄下當時全場的車輛隨著地表震動劇烈搖晃，前後左右瘋狂晃動，幾乎快離開地面，遠方還不斷傳來「叭！叭！叭！」的警報聲，還有重物隨著震動「撞擊」發出巨響，讓他當場嚇得動彈不得，拿著手機拍攝四周。

▲▼日本石川縣輪島發生地震，道路斷裂和房屋倒塌。（圖／路透）

▲石川縣當地災情嚴重，道路斷裂、房屋倒塌。（圖／路透）

強震畫面駭人，引起熱烈討論，台灣網友也看呆，驚呼「日本超耐震，7.6台灣的應該倒一大片了」、「如果發生在台灣，後果不堪設想」、「太可怕」、「經歷過921的我看到這些影片瞬間起雞皮疙瘩」、「真的頭皮發麻」、「天佑日本」，但也有人認為，當下場面只是「鋼骨建築+停車塔+汽車警報器而已，聽過921的地鳴聲，以及後來的餘震才是嚇人的。」

7.6強震震央位在石川縣志賀町，從北海道至九州大範圍都能觀測到有感搖晃，造成當地數十棟房屋倒塌、道路斷裂，以及大規模火警，氣象廳更一度針對日本海一側、能登地區6縣市發出「大海嘯警報」，輪島港就觀測到1.2米以上的海嘯浪高。

▼石川道路隆起。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川7.6強震，石川縣內灘的道路毀損，一輛汽車被隆起地面頂起。（圖／達志影像／美聯社）

▼輪島多棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川7.6強震，富山縣輪島市一棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

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