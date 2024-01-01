1公尺海嘯沖身上　他曝「致死率幾乎100%」！地震先衝加油站最安全

▲日本網友拍到富山市萩浦橋的水道有浪出現。（圖／翻攝自X）

網搜小組／劉維榛報導

2024年第一天不平靜，日本石川縣能登地區下午發生7.6的強震，幾乎晃動大半個日本。目前第一波海嘯已抵達能登地區，推測有5公尺高，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」提醒，若台人在日本遇到地震，先跑就對了，「爐子不用關火，加油站最安全，而天橋最危險！」

日本石川縣能登地區在今（1日）下午4時6分（台灣時間下午3時6分）發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，多處出現劇烈搖晃。隨後下午4時10分（台灣時間下午3時10分）再次發生地震，規模極淺，起初測得規模達7.4，最大震度為7，目前規模上修至7.6。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據網友拍攝到的影片，富山市萩浦橋等地方的水道已有浪出現，聲稱「海嘯來了！」。另外一名網友「カメトーク」也在地震後上傳一段電視新聞畫面，表示富山縣滑川市也有同樣情況。另有畫面顯示，浪花不斷拍向陸地，目前石川縣能登區已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，當局呼籲民眾立即前往高處避難。

對此，魚漿夫婦在粉專提到，之前聽到有人說1公尺的海嘯沒什麼，海嘯其實是厚實的水牆，不是波浪，「可別覺得一公尺好像快到腰部的海嘯沒什麼危險性，其實若直接沖到身上，致死率可是幾乎百分之百呢！」

魚漿夫婦也解釋，因為海嘯的海水中含有許多沖刷過來的物質，這些物質在流經人體的時候會造成傷害，就很像台灣的土石流，所以千萬不能輕忽呢。

儘管台人對地震已經很習慣，魚漿夫婦也分享「日本不斷進化的防災知識」，若遇到地牛翻身時，「地震時先跑，爐子不用關火，加油站最安全，而天橋最危險。」

在日本，地震時先逃先躲還是先關火？

由於日本的地震幅度大多較大，若是先關火的話，反而很有可能會被溢出來的湯水燙傷。先躲的話可能會被廚房家電砸中，所以先逃就對了喔！那你一定會說火沒關怎麼辦？其實只要大於震度5以上，瓦斯公司就會同步通知安全裝置，停止輸送瓦斯，這時候火就會自己停止了。

在日本的地下鐵，地震時要跑到哪裡去？

其實別緊張，待在車內就好。跑到月台的時候容易被上面的告示牌砸中，而出口往往會擠一堆人。

在日本的超市遇到地震怎麼辦？



這時候一定要跑到不會放其他東西的員工進出口，跑外面的話容易被玻璃砸到，在商品櫃附近又會被壓到。

在日本的戶外遇到地震時要躲哪裡？

千萬別跑到天橋下，容易倒塌。而購物商場也不是很好躲的地方，常常會有玻璃砸下來。這時候反倒是加油站最安全，由於加油站有特定的建築法規，以非常堅固的工法建成，不用擔心有爆炸的危險。從日本有加油站開始，就從來沒有在地震的時候發生爆炸事件喔。