日本電視台狂喊「現在、立刻逃離」！　作家曝海嘯恐怖威力：勿輕忽

▲日本7.6大地震，當局緊急發布海嘯警報：即刻避難。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者邱晟軒／綜合報導

日本石川縣能登地區今（1日）連續發生規模5.7及7.6地震 ，當局立即發布海嘯警報，包括新瀉縣、富山縣、石川縣沿岸在內的沿海區域被要求防範3公尺以上，最高達5公尺的大浪，呼籲民眾立即撤離。對此，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」示警，海嘯若直接沖到身上「致死率幾乎百分之百」，千萬不能輕忽。

日本石川縣今天下午4時10分接連發生兩起強震，芮氏規模分別為5.7與7.6，震央皆為石川縣能登附近。其中石川縣志賀町最大震度7、石川縣與新潟縣部分地區最大震度6。日本京都、大阪和東京等城市也感受到強烈震感。

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日本各大電視台紛紛發出緊急呼籲，提醒民眾要立刻撤離海邊區域，避免可能的海嘯威脅。包括電視主播、警告詞不斷在畫面上閃爍：「立刻逃離（今すぐ逃げてください！）」、「呼籲周圍的人進行疏散（周りの人を避難を呼びかけてください！）」、「請迅速撤離（急いで逃げてください）」。

針對海嘯威脅，「魚漿夫婦」稍早發文示警，日本部分沿海地區發布的海嘯警報，實際上遠不像影視節目中呈現的那樣簡單。他指出，影視中的海嘯常常被描繪成滔天的巨浪，是一種巨大的波浪襲來，讓人驚恐不已。然而，海嘯並非單純的波浪，而是一塊厚實的水牆，其規模可達數十公里到百公里之遠。

魚漿夫婦強調，切勿輕視海嘯高度，即便只有一公尺，也可能造成致命傷害，致死率高達百分之百。其中，海嘯中的海水含有大量沖刷過來的物質，這些物質在流經人體時可能造成嚴重傷害，就如同台灣的土石流一樣。因此，切勿輕忽海嘯的威脅，保持警覺，聽從相關當局的指示，確保自身及他人的安全。