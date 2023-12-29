運將撿屍爛醉正妹！拉下內褲驚見「多一根」決定知男而上

▲運將心生邪念撿屍爛醉正妹，結果驚覺對方也是男兒身，一時之間「男」以置信...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北一名白牌車司機顏姓男子今年2月凌晨載到一名徹夜狂歡正妹，見對方酒醉睡去，竟心生邪念，把車開到中和烘爐地附近，再將人扶到偏僻涼亭企圖性侵。不料當他脫掉正妹內褲，赫見下面「多一根」，竟還是精蟲衝腦，用生殖器磨蹭對方臀部洩慾。新北地院審理後，依乘機性交未遂罪判刑1年8個月，緩刑3年。

根據判決書，顏男今年2月28日早上6點多在台北市區載到一名渾身酒氣的正妹，本該將人載返新北市中和區住家，但途中見對方因酒醉在後座昏睡，竟心生撿屍念頭，將車開到圓通路369巷底的涼亭，隨後褪去正妹衣物，肆意撫摸、親吻胸部。

顏男慾火難解，又褪去正妹內褲，不料竟發現對方下體「多一根」，其實是「男兒身」。不過，顏男已經欲罷不能，仍以生殖器觸碰對方臀部，所幸受害者及時驚醒，憤而將顏男推開，還當場拍下照片，才讓顏男未能得逞。

新北地院審理後認為，被告擔任白牌車司機，未遵守執業道德，為逞一己色慾，利用告訴人酒醉不能抗拒，著手為性交行為而不遂，侵害告訴人之性自主權，造成告訴人身心受創，所為應予非難。

不過，法官考量被告無前科，犯後坦承犯行，且已與受害者達成和解，也履行和解條件，應能知所警惕，無再犯之虞，因此近日依乘機性交未遂罪判刑1年8個月，予以緩刑3年，期間付保護管束。