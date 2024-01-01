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30台iPhone 15等刮！　量販店「百元龍年刮刮卡」限量7萬張開賣了

▲▼愛買開賣龍年限定百元刮刮卡。（圖／業者提供）

▲量販店龍限定百元刮刮卡開賣了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

刮起來！量販店限定「百元刮刮卡」開賣了，頭獎祭出30台iPhone 15全系列等刮，每張只要100元且張張有獎，全台限量7萬張，即日起至2月15日限時開賣，售完為止；至1月9日前還有逾180款年度熱銷品下殺5折起、220款商品可享買1送1優惠，小確幸快收下。

愛買新春限定「龍年刮刮卡」開賣了，今年大手筆祭出30台iPhone 15全系列等刮，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等大獎，每張售價100元，全台限量7萬張，張張有獎，且單筆購買5張以上登錄發票還可再抽iPad、愛買提貨券5千元、大同電鍋等好禮，即日起至2月15日限時開賣，售完為止。

另，至1月9日前加碼推出「年度熱銷品大促銷」，一共網羅超過180款民生品最低5折起，如2023年熱賣1.5億顆ARIEL洗衣膠囊，12顆盒裝每盒只要99元；2023年狂銷7萬碗的台酒麻油雞、花雕雞、花雕酸菜牛肉碗麵，單碗特價48元，除外還有超過200款商品可享買1送1優惠，像是定湯底、火鍋料買1送1等，趕緊開逛去。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲4大超商新春福袋即日起陸續開賣了。（圖／記者周姈姈攝）

除外，《ETtoday新聞雲》也幫整理4大超商「2024年新春福袋款式、開賣時間」懶人包，頭獎不僅祭出瑪莎拉蒂、賓士共7台車等開回家，還有金塊、鑽石等超殺大獎，且福袋最便宜只要花168元就能買到，即日起於全門市陸續開搶，詳細販售資訊請看「豪送7台名車、500g黃金條塊！　4大超商「新春福袋」開搶了」。

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