　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

豪送7台名車、500g黃金條塊！　4大超商「新春福袋」開搶了

▲▼全家春節限定龍年福袋（圖／記者蕭筠攝）

▲4大超商2024年新春福袋一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

新年先衝一波試試手氣！《ETtoday新聞雲》整理4大超商「2024年新春福袋款式、開賣時間」懶人包，頭獎不僅祭出瑪莎拉蒂、賓士共7台車等開回家，還有金塊、鑽石等超殺大獎，且福袋最便宜只要花168元就能買到，即日起於全門市陸續開搶。

●7-11
7-11「2024年開運金喜福袋」開發Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等8大全新圖素，一口氣推出46款肖像福袋，分別有299元、499元、699元、1299元、1699元5種價格選擇，將於2024年1月10日於全台門市開賣，限量逾50萬個，各店販售數量、款式及庫存依單店實際上架為準。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲299元福袋分為水桶束口包款、PVC防潑水拉鍊提袋款、兩用伸縮束口包款共12款選擇，限量逾20萬個。（記者周姈姈攝／下同）

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼499元福袋分為背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊，共12款選擇，限量逾18萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

7-11「2024年開運金喜福袋」依照不同價位開發11種創新福袋型態，299元主打水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款；499元以背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊；更首度推出699元福袋，開發三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯；1299元福袋選擇切入家電結構，首推超高CP值IH爐、過年圍爐升級大容量5L多功能料理鍋；1699元福袋更推年年秒殺暢銷的美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，以上每款福袋皆附有同款肖像主題限定紅包袋。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲699元福袋為首度推出，分別為三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯共4款選擇，限量逾6萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼1299元福袋有IH爐、5L多功能料理鍋共12款選擇，限量逾3萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲1699元福袋更推美國旅行者肖像聯名20吋行李箱共6款選擇，限量近2萬個。

今年更擴大OPEN POINT會員獨享服務，加碼推出7款OPEN POINT APP限定精品福袋，於1月10日上午11時線上開搶，攜手OPEN!、野獸國、THERMOS膳魔師、Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋品牌推出OPEN!龍年福袋，內含OPEN!龍年限定提箱、OPEN!春捲包、OPEN!包裝零食；野獸國龍年限定玩具總動員吉祥話公仔盲盒福袋，更有機會抽中芋泥蛋糕款三眼怪公仔；膳魔師24CM不沾湯鍋3件組、28cm+18cm不銹鋼雙鍋4件組；瑞仕鑽石鍋20CM、26CM不沾鍋，以最低市價0.8折起超殺優惠，讓消費者輕鬆帶回家。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲499元OPEN!龍年福袋限量1000組，內含硬殼手提箱1入、限定春聯3件組、OPEN!春捲包1入、門市零食組合4件。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲699元野獸國龍年限定MEA公仔福袋限量1萬組，內含龍年限定抱抱龍1款、隨機附上2款玩具總動員人氣角色新春吉祥語錄公仔或有機會其中1款獲得隱藏版芋頭蛋糕款三眼怪公仔，再加碼1包5入的BT21設計款口罩。

7-11「2024年開運金喜福袋」線上線下共53款選擇，每款內容物包括全新開發限量周邊商品、零食飲料商品組合，以及價值超過6000元以上的商品/品牌優惠券、網羅人氣品牌優惠券，包含星巴克特大杯飲料好友分享券、築間火鍋憑券享肉品／海鮮7選1、燒肉Smile憑券享肉品／海鮮9選1、雄獅旅遊日本全線票券享95折、摩曼頓滿千折200元、Surfshark VPN免費體驗3個月等。

999元（含）以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡1杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-11賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8000元，絕對物超所值；不僅如此，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、2次、3次、4次、6次抽獎機會，購買福袋價位越高、中獎機會越高。

本次開運金喜福袋抽獎獎項：

頭獎：瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅-2名，市價348萬／台

貳獎：雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日-1名，市價75.9萬

叁獎：星宇航空-美國舊金山雙人來回機票-10組，市價6萬／組

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「2024年開運金喜福袋」頭獎為市價348萬元的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅。

●全家
全家2024年新春福袋今年一共網羅18款選擇，今（1）日上午10時起搶先開賣「祥龍福袋」，內含價值200元的零食飲料、價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券，以及專屬贈品（精美禮物或商品兌換券）及抽獎券1張，售價249元，全台限量80萬個；除外還有「卡通肖像」、「品牌聯名」、「料理福箱」等3大主題福袋則預計於1月10日開賣。

▲▼全家春節限定龍年福袋（圖／記者蕭筠攝）

▲全家龍年福袋一共祭出18款選擇。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家春節限定龍年福袋（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛雙子仙子、布丁狗旅行包福袋。

其中，卡通肖像福袋有11款式任選，特意攜手台灣與日本人氣7大卡通肖像包括吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫推出限定組合，「束口收納籃」福袋有航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫款款式，而「置物箱」福袋則推出吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子款式，內含束口收納籃、果凍收納包、商品兌換券及抽獎券，售價499元，全台限量6.6萬個。

「旅行包」福袋則有雙星仙子、布丁狗等2款式，內含肖像收納包、肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，售價599元，全台限量2萬個；再來是售價799元的「航海王2用包」、「馬來貘休閒運動包」等福袋，組合內含肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，全台限量2.6萬個；除外還有「全家好神保冷袋」福袋，內含保冷提袋、點心盤、商品兌換券及抽獎券，售價399元，全台限量6000個。

▲▼全家春節限定龍年福袋（圖／記者蕭筠攝）

▲4款品牌聯名福袋皆有加碼獎項可抽。

除外，「品牌聯名」福袋則有4款選擇，有「2024迪士尼授權新春福袋」，內含2至3樣迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品，售價399元，還能加碼抽iPhone15，全台限量15000個；「2024PQI 3C新春福袋」內含3項3C周邊，售價599元，加碼可再抽市價逾8萬元的KYMCO iONEX S6電動車、iPhone15等好禮，全台限量11000個。

「奇思2024新春福袋」內含3項奇思品牌商品，售價699元，可加碼抽iPad Pro；最後的「2024野獸國龍年福袋」內含夢精選系列7吋公仔、MEA3吋盒玩、禮品等，售價799元，加碼還有機會抽中木須龍新年限定版MEA公仔（限量3000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390000元、1名）。

最後則是今年首度推出的「FamiSuper料理福箱」，有「中式禮盒」、「西式禮盒」共2款式選擇，「中式禮盒」內含五木、楓康等品牌麵食及東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品，還有抽獎券、霜淇淋兌換券等禮，售價688元，全台限量700組；「西式禮盒」則網羅茉莉等品牌麵食、醬料、奧莉塔油品、湯品等8項料理商品及抽獎券、霜淇淋兌換券，全台限量300組，售價888元，於43家FamiSuper超市店限定販售。

▲▼全家春節限定龍年福袋（圖／記者蕭筠攝）

▲全家龍年福袋送出5台賓士車。

以上18款福袋內含的專屬抽獎券皆可參加抽獎，有機會抽中市價170萬以上的「THE NEW B-CLASS B180賓士車」共5台，總價值近900萬元，貳獎則祭出20組萬元全盈+pay儲值金，參獎至玖獎則是規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，總價值超過千萬元，只要於指定時間內於APP抽獎趣完成登錄，就有機會把賓士車開回家。

▲▼萊爾富新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起開賣「龍年福袋」，全台限量15萬包，每包售價200元。（圖／業者提供，下同）

●萊爾富
萊爾富即日起於全門市開賣5款新春福袋，包括每包售價200元的「龍年福袋（限量15萬包）」，內含抽獎券1張和6個隨機商品（零食、糖果巧克力、飲品或日用品），且每張抽獎券可享雙重中獎機會，第一重現刮總價值約168萬元的大獎有特獎幻彩條塊10g（30名）、Hi Café金卡-壹錢捌分（30名）、iPhone15 128G（5名）、Nintendo Switch（1名）等豐富獎項，提醒因獎項含有黃金，將以2023年12月6日的盤後交易黃金牌價計算，金價將隨國際市場價格浮動；第二重序號抽頭獎黃金條塊500g（金價將隨國際市場價格浮動），須於2024年3月15日前完成登錄，就有機會將價值約百萬的黃金搬回家。

同步推出2款寵物福袋，包括每包售價399元的「Let's Eat Together狗狗幸福禮盒（限量2000盒）」與「喵來富貓咪零食超值福袋（限量1500包）」，以及每包售價799元的「2024資訊福袋（限量2500包）」；另也於Hi-Life VIP APP萊購物及萊爾富319間指定門市應景推出會員限定「monomill年末大掃除の福袋（每包售價239元、限量1800包）」，有機會抽中頂級A5秋田牛禮盒頭獎。

▲▼萊爾富新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也於即日起開賣《七龍珠》2款龍年限定福箱，內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

除外，更找來日本經典動漫《七龍珠》聯名合作推出2款龍年限定福箱，包含每箱售價399元的「七龍珠超系列龍年限定福箱（限量9萬箱）」與每箱售價799元的「七龍珠Z系列龍年限定福箱（限量1萬箱）」，福箱內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲OK mart今年推出2款龍年福袋。（圖／業者提供，下同）

●OK mart
OK mart推出「龍年歡喜包」，內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元，再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲今年加碼推出全新「3C福袋包」。

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，1月10日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲OK mart新春福袋全台限量10萬包，內含刮刮卡張張有獎。

  【你可能也想看】

►麥當勞漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡
►4大超商「跨年優惠」懶人包！　搶喝美式買1送1、珍奶買4送3
►全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

ET快訊
2024第一天！3星座發了　過年前財運旺
侯友宜跨年夜曬女兒慶生照　「吹蠟燭前孩子告訴我辛苦了」
哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」一排超狂卡司
新竹軍人「羅馬公路」過彎失控撞重機　夫妻噴飛雙亡
LIVE／蔡英文最後一次元旦談話　開放記者QA
今晨13.2℃！防10級強風　2波雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

豪送7台名車、500g黃金條塊！　4大超商「新春福袋」開搶了

元旦「7大速食優惠」快看！麥當勞雞塊買10送10　肯德基蛋撻只要12元

新年到！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時快買

直擊／跨年人潮湧現！3台行動超商開進信義區　地點一次看

直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃現烤點心、滷味

出發前先看！「4大超商」備戰跨年夜　出動行動車、吃得到現烤點心

備戰跨年人潮！信義區超商拆門了　貨量、人力增加10倍

今天想叫外送注意了！　2大外送平台「暫停外送區域、時段」一次看

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

豪送7台名車、500g黃金條塊！　4大超商「新春福袋」開搶了

元旦「7大速食優惠」快看！麥當勞雞塊買10送10　肯德基蛋撻只要12元

新年到！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時快買

直擊／跨年人潮湧現！3台行動超商開進信義區　地點一次看

直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃現烤點心、滷味

出發前先看！「4大超商」備戰跨年夜　出動行動車、吃得到現烤點心

備戰跨年人潮！信義區超商拆門了　貨量、人力增加10倍

今天想叫外送注意了！　2大外送平台「暫停外送區域、時段」一次看

邁2024！鄭明典曬「太陽閃焰迎新年」　璀璨藍光驚艷畫面曝光

習近平提「祖國統一」　蔡英文：兩岸何去何「要符合民主原則」

「MG ZS」海外現身測試預計今年見！運動款與電動版引關注

效力中職後重返大聯盟　三商虎前洋投過世享年52歲

寫給挺藍選民的公開信　柯文哲：國民黨做得到政黨輪替嗎？

年輕人領錢了！爽拿500元　10點開放登記

快訊／元旦受訪挺賴清德　蔡英文：蔡英文路線就是令人信賴

跨年冬令進補爐火需留意　安裝住宅用火災警報器避免悲劇

螢幕越來越大！爆料曝iPhone 16 Pro系列尺寸

「TOYOTA、LEXUS 6款新車」預告1月登場！ Alphard運動款搶先亮相

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

消費熱門新聞

全台通路「超殺優惠」懶人包！

4大超商新春福袋開賣款式、時間一次看

限時2天！超商咖啡「買1送1」爽喝

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

備戰跨年人潮！信義區超商拆門了

3台行動超商開進信義區！地點一次看

元旦「7大速食優惠」快看！

頻率、頻段、頻寬？電信用語解密

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

美國No.1「超夯磷蝦油」　限時優惠賣場現搶購潮

年末換新「一物」立即擁有好人緣

全台首間「超人力霸王」超商在台北！

直擊／跨年不怕餓！2大超商開設行動攤位

超商今天大杯美式／拿鐵買2送2！

更多熱門

相關新聞

限時2天！超商咖啡「買1送1」爽喝

限時2天！超商咖啡「買1送1」爽喝

2024新年到，早上就喝杯咖啡開啟美好的一天！就有超商推出一系列豐富的咖啡飲品優惠，美式、拿鐵、珍奶等通通都有折扣，最低下殺買1送1爽喝；另外，超商自今（1）日起還有連續3天「滿額限折」活動，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元再送好禮。

備戰跨年人潮！信義區超商拆門了

備戰跨年人潮！信義區超商拆門了

尾牙抽中最有感　網友熱議8大抽獎品排行

尾牙抽中最有感　網友熱議8大抽獎品排行

超商最新「東坡肉飯糰」內外都有料

超商最新「東坡肉飯糰」內外都有料

2大超商元旦優惠先看！咖啡買1送1

2大超商元旦優惠先看！咖啡買1送1

關鍵字：

新春福袋超商福袋超商優惠新年抽獎福袋

讀者迴響

熱門新聞

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

「姐姐」謝金燕來了！高雄跨年大型恐龍上台

五月天「60秒激美煙火」迎新年！　罕花30分鐘「極限寵粉」暖哭了

黃子佼元旦露臉！　孟耿如親曬親友全家福照

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」

JESSI現場秀「新國罵」發音超標準！　中空火辣裝扮問：會太浮誇嗎？

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

高雄跨年傳「男持刀」　警：是原子筆

更多

最夯影音

更多
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面