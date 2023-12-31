備戰跨年人潮！信義區超商拆門了　貨量、人力增加10倍

▲台北市政府周邊的萊爾富北市信彩店在今（31）日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，方便民眾快速進入購買。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

今（31）日跨年又剛好碰上周末，全台各地陸續湧現跨年人潮，而跨年一級戰區台北市信義區，周邊的超商也做好萬全準備，位於台北市政府附近的「萊爾富北市信彩店」今日早上10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍貨量、人力支援，方便民眾快速進出門市購買商品。

萊爾富表示，今（31）日上午10時北市信彩店拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍貨量與人力支援，像是調整門市的動線與商品陳列，並於尖峰時段安排專人引導，縮短民眾結帳時間與加快補貨的速度，讓民眾更順暢進出門市選購所需的商品。

另外，每年跨年約從中午後到元旦凌晨，都是來客高峰期，萊爾富搶攻跨年商機，即日起至2024年1月1日祭出「2024瘋跨年」限時優惠商品，最低5折起，商品包含指定飲品、車輪餅、糖果巧克力、餅乾、沖調、啤酒。

針對信義區跨年百萬人潮，7-11也做好萬全準備，不僅出動5個店外販售攤位，更號召2台「OPEN!行動購物車」進駐，其中，6.5噸的2.0 OPEN!行動購物車將停放於101大樓旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫三種溫層，宛如行動小型門市，而3.5噸的1.0 OPEN!行動購物車則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下；同時2台購物車更規劃限量販售CITY冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，一起與民眾迎接2024年到來。

▲「OPEN!行動購物車」販售百款商品，鮮食、飲料通通都買得到。（圖／7-11提供）

