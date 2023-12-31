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出發前先看！「4大超商」備戰跨年夜　出動行動車、吃得到現烤點心

▲▼備戰跨年夜，7-11開2台OPEN!行動購物車至信義區。（圖／7-11提供）

▲針對信義區跨年人潮，7-11不僅出動5個店外販售攤位，更號召2台「OPEN!行動購物車」進駐。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（31）日是2023年最後一天，全台跨年活動陸續登場，對此，4大超商也做好備戰，尤其針對信義區跨年人潮，超商增加最多10倍人力與貨量，甚至還開出行動購物車、擺設戶外攤位等，方便民眾購買食物、飲料以及禦寒商品。

●7-11

統一超商針對各地重點熱點區域約上百間7-11門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等；同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如CITY系列杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力，即時應援民眾便利購物需求。

尤其針對信義區跨年百萬人潮，不僅出動5個店外販售攤位，更號召2台「OPEN!行動購物車」進駐，其中，6.5噸的2.0 OPEN!行動購物車將停放於101大樓旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫三種溫層，宛如行動小型門市，而3.5噸的1.0 OPEN!行動購物車則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下；同時2台購物車更規劃限量販售CITY冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，一起與民眾迎接2024年到來。

▲▼備戰跨年夜，7-11開2台OPEN!行動購物車至信義區。（圖／7-11提供）

▲「OPEN!行動購物車」販售百款商品，鮮食、飲料通通都買得到。

另外，因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，統一超商亦針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市同步加強備戰，如7-11清境門市、小瑞士門市及日月潭水社棧門市等，皆已提早於跨年前一周全面動員，預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。

●全家

全家特別於信義區松壽路的「建鑫店」動員超過10倍人力，於店舖增設至15台收銀機，並於門市外設置行動攤位，販售現做熱食區提供「SOHOT炎選現烤點心與炸烤物」、「熱狗」、「夯番薯」及「4大鍋南洋酸辣燙馬尚煮」，方便消費者隨買隨吃，還有咖啡機與溫罐機，滿足熱飲需求；除外像是暖暖包、飲用水、雨具等必備用品也一次備貨達5倍，全力應援跨年夜。

▲▼全家特別於信義區松壽路的「建鑫店」動員超過10倍人力，於店舖增設至15台收銀機，並於門市外設置行動攤位，販售現做熱食區提供「SOHOT炎選現烤點心與炸烤物」、「熱狗」、「夯番薯」及「4大鍋南洋酸辣燙馬尚煮」。（圖／7-11提供）

▲▼位於信義區松壽路的「全家建鑫店」也在門市外設置行動攤位，販售現做熱食區「SOHOT炎選現烤點心與炸烤物」、「熱狗」、「夯番薯」及「4大鍋南洋酸辣燙馬尚煮」。

▲▼全家特別於信義區松壽路的「建鑫店」動員超過10倍人力，於店舖增設至15台收銀機，並於門市外設置行動攤位，販售現做熱食區提供「SOHOT炎選現烤點心與炸烤物」、「熱狗」、「夯番薯」及「4大鍋南洋酸辣燙馬尚煮」。（圖／7-11提供）

●OK mart

OK mart今（31）日於信義商圈門市加碼備貨5倍，並同樣把OK move行動超商開到景聯門市，現場販售現煮咖啡、三峽金牛角，還有「熟食專區」，買得到炸雞、蛋塔、銷魂大豆干、銷魂羅伯（滷白蘿蔔）等熱騰騰點心；門市部分則推自煮機台OK COOK讓消費者現煮現吃，銷售排行前3名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。

▲▼備戰跨年夜！OKmove行動超商出動信義區。（圖／OK mart提供）

▲OK mart出動OK move行動超商到景聯門市，現場販售現煮咖啡、三峽金牛角，還有「熟食專區」，買得到炸雞、蛋塔、銷魂大豆干、銷魂羅伯（滷白蘿蔔）等熱騰騰點心。

●萊爾富

為便利前往信義區觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，台北市政府周邊的萊爾富北市信彩店在今（31）日上午10時將拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援與貨量，節省民眾排隊結帳的時間。

▲▼ 萊爾富北市信彩店今（31）日拆除大門。（圖／萊爾富提供）

▲位於台北市政府周邊的「萊爾富北市信彩店」今（31）日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，方便民眾購買商品。

不僅如此，萊爾富北市信彩店也搶先開賣新品帶骨德式香腸(售價50元)、韓式脆皮雞肉捲(售價50元)，同時提供便利攜帶充飢的關東煮、熱狗、茶葉蛋、茶碗蒸等商品；還有因應跨年夜低溫、濕冷天氣，祭出多項禦寒、防雨商品，如暖暖包、拖鞋、雨衣、雨傘等方便民眾選購。

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