屏東市公所元旦升旗+健走　迎接全新2024年

▲屏東市公所舉辦元旦升旗暨健走活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所舉辦113年元旦升旗典禮暨幸福宜居珍惜水資源健走活動，今(1)日清晨在市公所前盛大登場，在市長周佳琪的帶領下盛大舉行；與會地方人士有廖婉汝立委、黃明賢議員、蘇資婷議員、方一祥議員及多位市民代表皆熱情參與，參加民眾超過萬人，更有許多來自其他鄉鎮的朋友攜家帶眷前來共迎新年。

清晨天微亮，市公所前廣場上便開始聚集參加健行的人潮，隨著天色越來越亮、民眾越來越多，驅走不少寒意、氣溫及活動熱度也愈益高升。

6點半活動準時開始，屏東女中樂儀隊舉旗進場，隨後緊跟著國旗裝揮舞國旗的熱情民眾，在周佳琪市長的領唱下，大家一起高唱國歌，在樂聲中仰望冉冉升起的國旗，一起為國家獻上誠摯的祝福，祈願新的一年平安美滿。

周佳琪市長表示，新的一年，會率領市公所團隊繼續做好市政，為市民爭取更好的福址；同時為慶祝屏東市90周年生日快樂，市公所規劃90風華系列活動，邀請市民朋友共同創造新的屏東印象，我們的文化需要透過群眾的關注，才能被賦予生命性及延續性、迎向屏東市新風華。

元旦健行沿著縣民公園全程約4公里，民眾攜家帶眷、呼朋引伴走完全程，用雙腳為大家所處的這片土地祈福，以健康的腳步、活力的心情，迎接幸福一整年。市公所也貼心準備限量龍年琪樂龍隆紀念毛巾，送給全程參與活動的民眾，一起走出健康、邁向幸福，迎接全新的2024年。