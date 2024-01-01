雪季元旦起跑為時2個月　合歡山緊急醫療站今起昆陽休息站開設

▲合歡山緊急醫療站今天日起提供為期2個月的假日醫療服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山雪季自今天起至2月29日為期60日，南投縣衛生局邀請縣內各急救責任醫院、台中市童綜合醫院、仁愛鄉衛生所等醫護團隊，在昆陽休息站開設113年雪季醫療站，醫師及護理人員於雪季期間周末假日、連假及春節期間上午8時至翌日下午4時駐站，以第一時間提供山區民眾、遊客醫療服務。

縣府衛生局長陳南松表示，距合歡山最近的醫療站為清境假日醫療站，路程近40分鐘，如遇車多壅塞、降雪結霜、行車路滑，時間更延遲；為守護追雪遊客安全、縮短急症病患獲得醫療時間，每年自元旦起約2個月都協調整合縣內急救責任醫院，派遣醫護人員駐站提供醫療服務，設備有生理監視器、呼吸裝備、創傷急救設備等，每年服務人數約300名。

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駐點昆陽醫療站的埔里基督教醫院醫師謝旭滿表示，許多遊客在到達高度超過2500公尺以上的山區時，會出現高山症症狀：包括頭痛、虛弱無力、噁心、嘔吐、眩暈以及疲倦等，呼籲遊客若有上述症狀，應儘快向醫療站求助，且應緩慢上升、給自己足夠的時間適應高度變化，另上山前應評估個人健康狀況及體能，特別是有心血管疾病或高齡者應更謹慎，出發前，務必要攜帶禦寒裝備，以應對突然變化的天氣，以避免高山症。

陳南松表示，目前全國醫療人力緊缺，招募醫護團隊進駐特別不容易，也將向主辦單位太魯閣國家公園管理處積極爭取研議支援人員適當權益或其他辦法，讓雪季醫療站得以繼續維運。