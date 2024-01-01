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永康警交通事故防制有感　死亡交通事故2年減少9人

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局交通事故防制有成民眾有感，A1交通事故兩年減少9人死亡，分析A1死亡交通事故，2020年14人、2021年14人、2022年9人及2023年10人，2020年及2021年兩年平均死亡車禍14人，2年共減少9人。

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局早於2022年即開始，運用在地交通事故，剪輯「關鍵密碼」、「遠離大型車」及「長者平安行」等交安短片，於臉書強力推播，A1交通事故始獲緩減，2022年減少5人死亡，2023年減少4人死亡，合計兩年減少9件死亡車禍。

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局交通組長葉敏旭指出，A2受傷交通事故方面，因2022年5至8月份疫情嚴峻，民眾減少外出，所以交通事故驟減，2023今年5至8月民眾正常外出，事故增加較去年同期上升283件，分局業務組運用大數據分析「台1線交通熱點」及「111年9至12月份前車之鑑」等資料，於9月份開始執行專案交通大執法，果真奏效，統計112年度A2交通事故9至12月份，已連續四個月下降，12月份更是較去年減少176件，年度A2交通事故發生7, 213件，較去年發生7,357件，減少144件，交通事故是可逆的。

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局表示，酒後駕車很危險，如果再肇事，後果都非常嚴重，永康分局2022年起每年規劃百場次「取締酒後駕車專案」，強力取締，避免肇事，產生憾事，分析2021年酒後駕車取締836件，酒駕肇事192件，統計兩年執行成效，2022年取締取締1095件，酒駕肇事140件，2023年取締取締1092件，酒駕肇事127件，連續兩年取締逾千件，取締就是最佳的防制，酒駕肇事較2021年分別下降52件及65件，合計兩年減少酒駕肇事達117件。

▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警二分局海安派出所員警，12月31日晚上8時許獲報在環河街某民宅死亡案件，員警勘驗中突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局長甘炎民呼籲，永康地區台1線及台20線等主要幹道，每日車流量達40萬車次以上，且轄內有工業區、大專院校等因素交織下，交通事故自然衍生，行經本轄易肇事路段及路口，應注意行車動態，遵守交通規則，安全才有保障，永康分局會賡續把交通工作做到最好。

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