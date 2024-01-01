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守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

▲▼守寡10年 7旬嬤覓第二春 閃嫁81歲阿公。（圖／翻攝自大都會日報）

▲哈比巴卡欣2023年底順利完婚。（圖／翻攝自大都會日報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名70歲阿嬤10年前喪偶後，便一直守寡，儘管孩子們曾邀請母親同住，以照顧她的起居，但是她仍堅持獨居。直到2023年齋戒月，她偶然認識一名81歲的老翁，便就此墜入愛河，兩人更在同年底完婚，迎接第二春。

根據《大都會日報》報導，70歲馬來西亞婦人哈比巴卡欣的丈夫2013年因罹患心臟病死亡，此後哈比巴便一直過著獨居生活，10年來多次拒絕子孫們共同生活的邀請，堅持自己一人打理起居。

直到2023年齋戒月，守寡長達10年的哈比巴偶然到一間宗教私塾學習，結識當時作為講師的81歲莫哈末阿都瓦哈，兩人瞬間墜入愛河。儘管兩人的戀情最初不被孩子們所接受，但哈比巴最終還是在子孫們的祝福下，在2023年12月10日與莫哈末阿都瓦哈結婚。

哈比巴直言，丈夫去世後，她曾經思考過再婚的問題，但是當時就認為，唯有與將全身心奉獻給宗教的人有緣，才會再婚。事實上，第一任丈夫病逝後，曾有多人前來求親，但是她都不願接受，直到遇到莫哈末阿都瓦哈，才發現這是緣分，因此接受對方的求婚。

哈比巴最初與丈夫接觸時，就主動向子孫坦承心意，然而當時大家都無法接受，直到最近才成全她想再婚的願望。未來她也希望兩人能夠互相陪伴到死亡，甚至已經計畫要在2月到泰國度蜜月。

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