鬆口「開放面對核電」3前提　蔡英文：現階段應在非核大步前進

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（1）發表新年談話後，針對媒體關注未來能源政策是否可能做調整，她說，若新的核電能夠確保核安、解決核廢料問題，又有足夠社會共識，「或許可以採取一個更開放的態度來面對」，但現階段尚未成熟；現階段的台灣，不應該持續在核電爭議上打轉，而是應該在非核的選項中大步前進。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

媒體詢問，近期在野黨頻頻批評2025非核家園是錯誤的能源政策，導致6年發生5次大停電，請問未來能源政策是可能做調整的嗎？

對此，蔡英文強調，在野黨的重點是放在缺電這件事情上，不過，台灣最缺電的時期，就是在2016年5月自己剛剛接任總統的時候，當時的備轉容量低到只有1.64％，現在回顧一整年的備轉容量率，不曾低過6％，而且持續維持在6％跟10％之間，甚至從2022年開始，台灣綠電的總發電量，已經超過了核電。

蔡英文說，在野黨說要發展核電，但是始終沒有說出新的核電廠要蓋在哪裡，核廢料要怎麼處理，如果新的核電能夠確保核安，又能解決核廢料的問題，又有足夠的社會共識，「我們或許可以採取一個更開放的態度來面對」，但現在這個階段，這些條件都尚未成熟。

蔡英文表示，現階段的台灣社會，不應該持續在核電爭議上打轉，而是應該在非核的選項中大步前進，尤其面對2050淨零轉型，以及國際供應鏈RE100的挑戰，全力加速再生能源發展，接軌COP28所確立的共識，也就是2030年再生能源成長2倍，能源使用效率提高1倍，這樣才能確保台灣產業的國際競爭力。