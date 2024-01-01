上海迪士尼取消跨年煙火秀！　補償方案惹眾怒「沒誠意」

▲上海迪士尼煙火秀原是不少人這次跨年的首選。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸因嚴重空汙發布黃色預警，多處景點取消跨年煙火秀，上海迪士尼樂園在觀望過後也宣布「點亮新一年」特別演出臨時調整，改為不包含煙火效果，並提出「一日下午場票」補償方案。消息一出就在微博引發熱議，不少網友直接喊出退票，認為誠意仍然不夠，不過也有很多人說，天氣是不可抗力因素，「怪迪士尼也沒用啊」。

上海迪士尼31日發文致歉，表示上海已發布空氣重汙染黃色預警，根據「上海市空氣重汙染專案緊急應變計畫」要求，園方需要對營運安排進行調整，包括「點亮新一年」特別夜間演出將不包含煙火效果。

園方對此提出補償方案，凡持有並已使用樂園門票的遊客，迪士尼將提供今年1月8日起至7月7日止，期間內一天的下午場門票，遊客可以選定其中一天，並於當天下午3時後到樂園觀賞「奇夢之光幻影秀」。

對於所有在2023年12月31日進入上海迪士尼樂園的年卡持卡人，園方表示將會進行「年卡有效期限順延一天」，包括相應的年卡權益，「給您帶來不便，我們深表歉意。」

網友紛紛留言，「退票」、「來有什麼用，報銷路費嗎」、「飛機飛過來的，補償半天有什麼用呢，31號的票價是任意一天的價值可以等同的嗎？」不過也有許多網友表示可以諒解，「可以理解，今天霧霾太厲害了」、「現在鬧的人多了，天氣這種不可抗力迪士尼也要給補償了。當初16年剛開園的時候，第一次去迪士尼也是霧霾超標不讓放煙火，只有燈光秀，那時可是沒有任何補償的。」