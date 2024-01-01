迎接2024！　全球「開運小撇步」大公開

▲在新的一年即將到來的同時，許多人都想要為自己添些好運。（圖／記者周宸亘攝）



文／CTWANT

迎接2024！許多人都想要為自己添些好運。對此，《紐約郵報》也整理了10個來自世界各地的開運小撇步。

《吃葡萄》

根據西班牙的傳統，在午夜吞下12顆葡萄就可以為新的一年中的每個月帶來好運。

其做法是在在午夜12聲的鐘聲敲響時，連續吃掉，若在12聲的鐘聲敲響時，沒有吃掉它們，可能會造成反效果，引來霉運。

《掛洋蔥》

在希臘，在前門外掛洋蔥被象徵為重生。洋蔥的層次代表著剝去舊的，迎接新事物。根據《Metro》報道，希臘傳統甚至要求父母在元旦時，用洋蔥輕輕敲打孩子的頭部來叫醒他們。

《砸碎盤子》

在迎接新的一年的同時，在你所愛的人的家門外砸碎盤子，可以為他們帶來好運，並釋放一年的沮喪。據說，盤子砸得越多，運氣就越好。

《吃大餐》

在愛沙尼亞，元旦時可享用無限量的大餐。按照傳統，在1月1日，你應該吃與你的幸運數字相同的食物，無論是3份或7份，或是像美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift)）的幸運數字13份一樣。

《提著空行李箱》

根據哥倫比亞的傳統，拖著一個空行李箱，意味著在新年裡會有更多的旅行，這通常需要繞著街區轉幾圈。

《扔家具》

根據義大利傳統，如果家中有一些閒置許久的椅子或雙人沙發，可以把它們扔到外面。這項傳統的正確方法是在午夜時，把家具放在戶外，象徵著扔掉舊的，迎接新的。

《吃甜甜圈》

德國的傳統甜點柏林甜甜圈（Krapfen），也就是果醬包，據說在跨年時食用可以帶來好運，雖然全年都有這種甜甜圈，但在除夕夜或除夕日吃這種糕點是種傳統。如果不喜歡果醬內餡，也可以換成巧克力或奶油。

《砸石榴》

土耳其人相信，在自家門前砸石榴將會為新的一年帶來豐收，因為這種水果象徵著繁榮。

事實上，由於石榴代表著豐盛，因此這種儀式經常在各種代表人生開啟新階段的活動中進行，例如婚禮。

《穿著圓點圖案》

在菲律賓，圓形是富裕的象徵，這就是為什麼在新年，他們會穿著圓點圖案的衣物、收集圓形物品或食用水果等球形食物。

《穿紅色或白色內衣》

穿著紅色的內衣被認為會帶來繁榮、幸福或愛情，紅色可以幫助單身人士在2024年找到他們的靈魂伴侶，而白色則代表和平。

延伸閱讀

▸ 巴掌大鍋包肉賣290元…網轟太貴 店家道歉曝原因：是誤會

▸ 高市議員候選人震撼彈…張惟晴驚爆離世「享年36歲」 這天舉行追思禮拜

▸ 男友初訪她家就脫光 女「錄影自保」分手後1舉動被判拘役50天