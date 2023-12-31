靠自創公式中14次樂透頭獎「獎金逼近10億」　數學家被FBI盯上

▲數學家為了尋求更多的金錢來維持家庭生活，突發奇想從樂透賺錢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

羅馬尼亞一名數學家靠著自己發明的簡單數學公式，橫掃英國、美國、澳洲的樂透獎項，前後拿下14次頭獎，整體獎金超過3千萬美金（接近新台幣10億元）之多，最後甚至還驚動FBI與CIA進行調查。

根據《unilad》報導指出，羅馬尼亞裔數學家曼德爾（Stefan Mandel）為了尋求更多的金錢來維持家庭生活，所以突發奇想從樂透賺錢。他花費數年的時間研究其中的規律後，發明了一種奇妙的公式，透過這個公式來購買樂透的話，有很高的機率可以中獎。

其實曼德爾的邏輯非常簡單，他發現買下全部號碼組合後的費用，比起頭獎與各級獎項的金額總和後，還是非常有賺頭，如果再進一步地透過他的公式來篩選的話，獲獎機率會更高、成本也更低。所以他就開始找人集資來進行大規模包牌。以下是曼德爾整個包牌的流程：

1.計算所有數字所產生的組合總數，並透過公式進行進一步篩選提高中獎機率

2.尋找累積獎金越高越好的樂透

3.籌組包牌團隊，支付購買所有組合的金錢

4.在家中自己印製彩券

5.將彩券交付給授權的經銷商

6.贏錢後分錢

透過上述流程可以看到，除了曼德爾所發明的公式外，其實整套流程還有一個關鍵點「在家列印彩券」，其實這點在早期的美國、英國、澳洲是合法且允許的，只是所印刷出來的彩券必須要經由相對應的彩券經銷商進行審核。

透過這樣的流程讓曼德爾前後中了14次樂透頭獎，總體獎金超過3千萬美元，而且中獎次數之多，也讓美國FBI與CIA進行調查，但最後也確認，曼德爾與其團隊並沒有違反任何法律。英、美、澳等地的樂透相關法令甚至因為曼德爾的關係而進行修法。

即便如此順遂，但曼德爾也是有踢到鐵板的一天，某次曼德爾決定在以色列進行類似的計畫時，結果遭到以色列當局的逮捕、判刑，雖然曼德爾最終還是無罪釋放，但這也讓他決定放棄靠樂透賺錢的想法。

曼德爾所宣稱的「篩選公式」一直都沒有正式的曝光過，曼德爾曾於1992年受訪時笑稱，自己的數學公式就跟可口可樂的配方一樣「不會有其他人知道的」。

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