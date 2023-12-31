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挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

▲張美慧率競選團隊向死者家屬致哀並向社會大眾致歉。（圖／張美慧競選總部提供，下同）

▲張美慧率競選團隊向死者家屬致哀並向社會大眾致歉。（圖／張美慧競選總部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣立委候選人張美慧競選總部一名聘用之男性工讀生，28日下午駕駛小貨車由花蓮市國富十街南往北方向行駛，行經路口左轉時不慎與由國富十街北往南方向行駛之電動輔助自行車發生擦撞，電動輔助自行車駕駛身體多處擦挫傷並呈現昏迷狀態，經送醫急救3天後無效於30日晚間拔管宣告不治。

▲張美慧率競選團隊向死者家屬致哀並向社會大眾致歉。（圖／張美慧競選總部提供，下同）

張美慧對外聲明稿全文。

民進黨花蓮立委候選人張美慧得知消息後，第一時間對外發表聲明表示：

一、28日（週四）下午，競選團隊發生交通事故，非常抱歉。事發後，張美慧第一時間前往醫院探視傷者與家屬，親自向家屬致歉，暫停選舉行程，並承諾全權負責後續事宜。因當事人仍在醫療搶救，本人每日都前往醫院陪同家屬，關心傷者搶救情況為最優先。29日（週五），競選總部針對此事件，已對外進行說明並發表聲明。

二、非常遺憾，也非常難過，經過連日搶救，且經醫師專業判斷，並在家屬同意下，昨日深夜，林姓婦人已拔管並送回家中，家屬正處理後續治喪事宜，張美慧也全程陪同。

三、為表達對喪家的歉意與哀傷，張美慧將全力協助家屬，全心處理治喪事宜。張美慧即日起，繼續暫停個人公開競選活動。一切事宜將以喪家為重，也請外界體諒家屬哀戚之情。

張美慧本人代表競選團隊，我們將負起全責，對此事件引發社會困擾，再次致歉。

警方調查：小貨車駕駛工讀生僅持有實習駕照，雙方經檢測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待調查中。
 

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