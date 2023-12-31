　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30cm是標配？醫秀數據：實際平均尺寸「不到一半」　性福重要關鍵曝

▲▼陰莖尺寸研究。（圖／CFP）

▲英國醫師考德指出，陰莖的實際平均尺寸比人們以為的還要短。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國家醫科醫師考德（Jen Caudle）最近在TikTok分享性教育影片，澄清人們普遍對男性陰莖尺寸的誤解，提醒人們打破對「正常」尺寸的迷思，還公開了陰莖的實際平均尺寸。

據《鏡報》報導，考德指出，在網路與電視的不實宣傳影響下，社會存在著對陰莖尺寸的不實期望，讓不少人誤會陰莖的平均尺寸比實際還要大，也讓人們誤以為自己應該擁有「更大」、「更好」的身體。

@drjencaudle How Long? #drjencaudle #fyp #fypシ #urology #doctorsoftiktok ♬ original sound - DrJenCaudle

考德舉以數據表示，一般而言，男性鬆弛的陰莖平均尺寸為3.6英寸（約9.15公分），而勃起的陰莖平均尺寸則為5.17英寸（約13公分），「明顯可見，這數字比人們想像的還要短，因此人們應該擺脫必須擁有大GG的社會壓力，並保持自己的真實樣貌」。

為了進一步支持她的論點，考德也舉以倫敦大學的一項研究加以佐證。該研究在測量了103名不同年齡段的男性後，發現男性陰莖的平均尺寸為5.1英寸。同時，研究也澄清了一個普遍的誤解，即陰莖尺寸和鞋碼大小之間並不存在相關性。

考德強調，「陰莖的尺寸對性生活而言一點也不重要，因為陰莖的大小並不一定決定伴侶之間的快感，而人們是否能自我接受才是更重要的。」

ET快訊
墾丁大街15人大亂鬥！瘋狂砸賓士　追撞1人慘死
為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃
李帝勳《模範計程車2》奪大賞「獻給李善均」被罵翻！　網：好諷
睽違10年！「黃色小鴨」重磅回歸高雄
快訊／YTR瘋女人Apple結婚了！　甜嫁交往1年男友
施明德傳病危急需輸血！　最新病況曝
31歲工程師為救兒雙雙溺斃！　阿公悲赴殯儀館
國三生離世　任課老師再發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

歷年最大規模！　德國柏林跨年夜出動4000警力維安

老人養狗「失智風險」降40%！　日研究曝2原因：維持社交

AV女優親揭「最愛陰莖尺寸」！超過15公分反扣分　大鵰竟有2缺點

台灣女性北海道滑雪受傷「無法行走」　7小時後獲救

靠自創公式中14次樂透頭獎「獎金逼近10億」　數學家被FBI盯上

南北韓是「交戰國關係」　金正恩：永遠無法統一

30cm是標配？醫秀數據：實際平均尺寸「不到一半」　性福重要關鍵曝

迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

16親戚搭船來喝喜酒！遭雷擊慘死　「滿屋屍體」婚禮變葬禮

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

歷年最大規模！　德國柏林跨年夜出動4000警力維安

老人養狗「失智風險」降40%！　日研究曝2原因：維持社交

AV女優親揭「最愛陰莖尺寸」！超過15公分反扣分　大鵰竟有2缺點

台灣女性北海道滑雪受傷「無法行走」　7小時後獲救

靠自創公式中14次樂透頭獎「獎金逼近10億」　數學家被FBI盯上

南北韓是「交戰國關係」　金正恩：永遠無法統一

30cm是標配？醫秀數據：實際平均尺寸「不到一半」　性福重要關鍵曝

迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

16親戚搭船來喝喜酒！遭雷擊慘死　「滿屋屍體」婚禮變葬禮

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

38歲C羅59場狂進54球！　預約2023年度世界最佳射手

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

跨年完就脫單！「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

GD驗證事必歸正「律師團笑著解散」　韓網應援：謝謝你撐下去

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

心愛外套被打洞！牙醫媽養4貓只能「量齒距追兇」　結果讓她傻眼

為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃活動「別讓悲劇重演」

加油等等！　國內汽、柴油明起各調降0.1元

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

國際熱門新聞

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

女遭家暴　警一進屋「3秒連開4槍」擊斃她

哈佛校友一家3口陳屍「1.5億豪宅」！

全球首撞！一圖對比特斯拉Cybertruck車損　對手車頭全爛

陳士駿受美媒訪問　讚台安全便利宜居

台男遭泰醫院拒收亡　他出面爆料收死亡威脅

馬尼拉「黑心小黃」敲台旅客竹槓　處罰出爐

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」

烏轟俄邊境城市！　貝爾哥羅德增至14死108傷

歐洲之星「隧道淹水」停駛　上千旅客受困

Chrome開無痕照樣追蹤　Google被求償1535億

印尼淺層地震　規模達6.3

愛吃生魚要小心！他內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲」

別拍機票打卡　專家曝登機證常見2大錯誤

更多熱門

相關新聞

英國妹挑戰不搭機去澳洲　竟在東南亞破功

英國妹挑戰不搭機去澳洲　竟在東南亞破功

來自英國的柯金斯一家已堅持拒搭飛機逾20年，即使要從英國到澳洲參加親戚的婚禮也毫不例外。然而，他們這趟長達1.6萬公里的「禁飛之旅」卻在東南亞破功。

「中途軟掉」　程威銘：做運動改善

「中途軟掉」　程威銘：做運動改善

被女友44kg惡霸犬撕蛋蛋　男下體縫8針

被女友44kg惡霸犬撕蛋蛋　男下體縫8針

天冷GG會變小！冬天「對泌尿系統10大影響」你一定要知道

天冷GG會變小！冬天「對泌尿系統10大影響」你一定要知道

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現蜘蛛巢　

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現蜘蛛巢　

關鍵字：

英國家醫科陰莖尺寸陰莖Jen Caudle

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面