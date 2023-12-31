感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

▲花蓮縣政府農業處舉辦「模範農民表彰典禮」，表揚72位農民楷模及23個輔導單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為感謝農友對縣內農業的貢獻及付出，花蓮縣政府農業處29日於美侖大飯店舉辦「112年度花蓮縣模範農民表彰典禮」，縣長徐榛蔚親自表揚72位農民楷模及23個輔導單位等獎項，感謝並肯定農民們的無私奉獻，現場氣氛溫馨隆重。

徐榛蔚感佩所有農友除了在自己的專業領域精益求精外，更到世界各地及全國參加各項競賽，讓全球都能夠看到花蓮的農特產品，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」！徐榛蔚表示，花蓮縣南北狹長物產豐富，富饒的地理環境造就豐富的物產，也期盼中央地方與農民攜手前進，持續為花蓮縣農業努力，創造優質農業生產環境及農產品。

典禮除了公開表揚模範農民，也致贈感謝狀給予農業輔導單位，並頒發全國獎項及其他殊榮獎項。縣府農業處表示，此次榮幸表揚來自花蓮各地區的傑出農民在農業生產中的卓越貢獻，不僅在農田中辛勤勞作，更在創新技術、環境保護和社會穩定等方面有優質的表現。希望藉由授獎農友、公開表彰優良事蹟，讓縣內農友、公所、農會、合作社等有共同學習的機會，彼此激勵帶動花蓮農業邁向樂活互利、永續美好的境界。對於受表揚的傑出農民來說，不僅可以成為其他農友的榜樣，也能互相學習，增進農業知識和技能提高產量收益，提升花蓮縣農業的競爭力，同時分享彼此的經驗，共同創造更優質的農業環境，回饋當地鄉親，共同為花蓮縣的美好未來而努力。

今年度農民表彰大會頒發了由各輔導單位推薦的72位「農民楷模」，以及23個輔導單位。輔導單位包括光復鄉公所、玉溪地區農會、保證責任花蓮縣畜牧生產合作社、花蓮區漁會、萬榮鄉公所、花蓮市農會、新秀地區農會、富里鄉公所、瑞穗鄉公所、花蓮縣農會、光豐地區農會、吉安鄉農會、保證責任花蓮縣肉品運銷合作社、保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社、保證責任台灣省青果運銷合作社東台分社、富里鄉農會、壽豐鄉農會、卓溪鄉公所、瑞穗鄉農會、鳳榮地區農會、保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社等。

今年被推薦的農友有些屢屢獲獎，有些是默默耕耘。例如採取對大地友善、永續經營的模式，或是協助政府單位及農漁會推動政策與宣導不遺餘力，還有參與農業試驗單位進行生物多樣性的監測、鼎力協助農會農業推廣業務等等奉獻事蹟。徐榛蔚致詞時感謝所有在地辛勤的農友，花蓮農業的推進有賴農友們每天都在自己的工作崗位上認真努力，期許花蓮的農特產品都能維持高品質，縣府也會和大家站在一起，將花蓮縣的農特產品金字招牌推向世界！

