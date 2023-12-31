　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

▲▼花蓮縣政府農業處舉辦「模範農民表彰典禮」，表揚72位農民楷模及23個輔導單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府農業處舉辦「模範農民表彰典禮」，表揚72位農民楷模及23個輔導單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為感謝農友對縣內農業的貢獻及付出，花蓮縣政府農業處29日於美侖大飯店舉辦「112年度花蓮縣模範農民表彰典禮」，縣長徐榛蔚親自表揚72位農民楷模及23個輔導單位等獎項，感謝並肯定農民們的無私奉獻，現場氣氛溫馨隆重。

徐榛蔚感佩所有農友除了在自己的專業領域精益求精外，更到世界各地及全國參加各項競賽，讓全球都能夠看到花蓮的農特產品，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」！徐榛蔚表示，花蓮縣南北狹長物產豐富，富饒的地理環境造就豐富的物產，也期盼中央地方與農民攜手前進，持續為花蓮縣農業努力，創造優質農業生產環境及農產品。

▲▼花蓮縣政府農業處舉辦「模範農民表彰典禮」，表揚72位農民楷模及23個輔導單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

典禮除了公開表揚模範農民，也致贈感謝狀給予農業輔導單位，並頒發全國獎項及其他殊榮獎項。縣府農業處表示，此次榮幸表揚來自花蓮各地區的傑出農民在農業生產中的卓越貢獻，不僅在農田中辛勤勞作，更在創新技術、環境保護和社會穩定等方面有優質的表現。希望藉由授獎農友、公開表彰優良事蹟，讓縣內農友、公所、農會、合作社等有共同學習的機會，彼此激勵帶動花蓮農業邁向樂活互利、永續美好的境界。對於受表揚的傑出農民來說，不僅可以成為其他農友的榜樣，也能互相學習，增進農業知識和技能提高產量收益，提升花蓮縣農業的競爭力，同時分享彼此的經驗，共同創造更優質的農業環境，回饋當地鄉親，共同為花蓮縣的美好未來而努力。

▲▼花蓮縣政府農業處舉辦「模範農民表彰典禮」，表揚72位農民楷模及23個輔導單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年度農民表彰大會頒發了由各輔導單位推薦的72位「農民楷模」，以及23個輔導單位。輔導單位包括光復鄉公所、玉溪地區農會、保證責任花蓮縣畜牧生產合作社、花蓮區漁會、萬榮鄉公所、花蓮市農會、新秀地區農會、富里鄉公所、瑞穗鄉公所、花蓮縣農會、光豐地區農會、吉安鄉農會、保證責任花蓮縣肉品運銷合作社、保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社、保證責任台灣省青果運銷合作社東台分社、富里鄉農會、壽豐鄉農會、卓溪鄉公所、瑞穗鄉農會、鳳榮地區農會、保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社等。

今年被推薦的農友有些屢屢獲獎，有些是默默耕耘。例如採取對大地友善、永續經營的模式，或是協助政府單位及農漁會推動政策與宣導不遺餘力，還有參與農業試驗單位進行生物多樣性的監測、鼎力協助農會農業推廣業務等等奉獻事蹟。徐榛蔚致詞時感謝所有在地辛勤的農友，花蓮農業的推進有賴農友們每天都在自己的工作崗位上認真努力，期許花蓮的農特產品都能維持高品質，縣府也會和大家站在一起，將花蓮縣的農特產品金字招牌推向世界！
 

ET快訊
墾丁大街15人大亂鬥！瘋狂砸賓士　追撞1人慘死
為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃
李帝勳《模範計程車2》奪大賞「獻給李善均」被罵翻！　網：好諷
睽違10年！「黃色小鴨」重磅回歸高雄
快訊／YTR瘋女人Apple結婚了！　甜嫁交往1年男友
施明德傳病危急需輸血！　最新病況曝
31歲工程師為救兒雙雙溺斃！　阿公悲赴殯儀館
國三生離世　任課老師再發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！　天王周興哲全台獨家獻唱

花蓮市清潔隊新車上路！增購5輛垃圾車　農曆春節前全到位

農園通過慈心有機栽培認證　黃敏惠市長期盼打造有機家園

嘉義市元旦連假定時定點21處收運　垃圾清運不中斷

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線　獲全國第一績優路線

嘉義市電子票證免費搭公車　優惠到2024年6月30日

一通電話服務就來！花蓮1966長照專線　照管專員即時訪視協助

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！　天王周興哲全台獨家獻唱

花蓮市清潔隊新車上路！增購5輛垃圾車　農曆春節前全到位

農園通過慈心有機栽培認證　黃敏惠市長期盼打造有機家園

嘉義市元旦連假定時定點21處收運　垃圾清運不中斷

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線　獲全國第一績優路線

嘉義市電子票證免費搭公車　優惠到2024年6月30日

一通電話服務就來！花蓮1966長照專線　照管專員即時訪視協助

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

38歲C羅59場狂進54球！　預約2023年度世界最佳射手

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

跨年完就脫單！「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

GD驗證事必歸正「律師團笑著解散」　韓網應援：謝謝你撐下去

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

心愛外套被打洞！牙醫媽養4貓只能「量齒距追兇」　結果讓她傻眼

為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃活動「別讓悲劇重演」

加油等等！　國內汽、柴油明起各調降0.1元

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

地方熱門新聞

蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國

莊競程五訪水湳市場　合體愛妻當強力吸票機

王義川站台王美惠續留國會

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

綠營工讀生撞傷老婦　傅崐萁暫停競選活動1天

嘉義市政府人事處處長楊景丞接任

嘉義市跨年復刻體育場夜市

嘉義市招考清潔臨時人員錄取率15％

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

阿里山客運166路　113年起轉交嘉義縣公車處經營

嘉義大林鎮種鵝傳禽流感　撲殺12000隻

嘉義縣失智據點佈建率百分百

嘉義民雄如親公共托嬰中心開放招生

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

更多熱門

相關新聞

提高經營效率　花蓮推動自動化智慧農業

提高經營效率　花蓮推動自動化智慧農業

為協助農友提高田間生產效率，花蓮縣政府推動智慧、省工自動化農業，輔導設置智農示範場域及補助強固設施及設備，引領農友進入智慧農業的經營模式。

台南市教育局學生輔導諮商中心辦公室全到位

台南市教育局學生輔導諮商中心辦公室全到位

從國三生之死　練習閱讀成因

從國三生之死　練習閱讀成因

新北校園割頸案！衛福部：全力提供輔導資源

新北校園割頸案！衛福部：全力提供輔導資源

新北校園濺血　留意創傷壓力症狀

新北校園濺血　留意創傷壓力症狀

關鍵字：

農業貢獻表揚農民楷模輔導單位

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面