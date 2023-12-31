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跨年出遊！國道16處地雷路段　國5北上連塞13小時「堵到半夜」

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲跨年夜國5北上路段預估將塞到午夜。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)是跨年夜，國道預估有跨年出遊車潮，高公局預判今天國道有16處易塞路段，國5南下車潮清晨6時就會湧現，下午3時後才紓解，今也將出現首波北返車流，國5北上從上午11時塞到午夜，恐連塞13小時，行車時間為平常7倍。

今天為元旦連假第二天，也是跨年夜，國道交通量預估有106百萬車公里，為平日年平均1.2倍。其中清晨6時國5就有南下車潮，西部國道預估上午8到9時後逐步湧現車流；西部國道傍晚也有一波北返車潮，國5北上車潮則提早上午11時就會出現，午夜後才能紓解。

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高公局預估，今天國道有16處地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段易塞。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

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