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社會 社會焦點 保障人權

自稱「爸爸」猥褻4排球隊男學生！　男師噁喊「我愛兒子」下場曝

▲▼男學生,國中生,高中生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲雲林代課男師自稱「爸爸」，猥褻4名排球隊男學生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一名男子在國中部擔任童軍老師時，卻對班上4名排球隊男學生伸狼爪亂摸，還自稱「爸爸」，傳送訊息「爸爸愛你」、「兒子跟爸去泡溫泉、然後兒子很害羞」等言語給學生。雲林地院審理後，審酌他和被害人全部達成和解，依3個成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、3個對於未滿14歲之男子為猥褻行為罪，合併執行1年6月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，男子阿宏(化名)在某國中教授童軍課程，透過班上兩名國一排球隊男學生，又認識球隊另兩名男學生。阿宏明知4人都未滿16歲，仍在2020年間在教務處辦公室、體育館外等處，分別環抱、撫摸他們下體或親吻臉頰，猥褻得逞。

全案曝光後，阿宏手機遭查扣，裡面有他傳訊給其中3名男學生的紀錄，對話顯示阿宏自稱「爸爸」，喊學生「兒子」，還有「爸爸跟兒子一起洗澡」、「白白帥帥的」、「我愛兒子」、「爸爸有機會可以抱著兒子睡嗎、感覺應該很舒」、「兒子跟爸去泡溫泉、然後兒子很害羞」等語，手機也作為犯案工具被沒收。

法官審理，認為阿宏身為人師，明知學生都未滿16歲，其中2人甚至未滿14歲，對兩性關係認知都還懵懂，卻趁職便猥褻4人，審酌阿宏犯後終能坦承犯行，態度尚可，且和被害人達成和解，依3個成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、3個對於未滿14歲之男子為猥褻行為罪，合併執行1年6月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

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