快訊／桃園國2甲貨櫃車失控側翻　駕駛受困...護欄被撞成波浪狀

▲一輛貨櫃車今天上午行經國2甲東向0.1K處時失控撞護欄後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛貨櫃車今（30）日上午10時許行經國2甲東向0.1K處時突然失控撞上護欄後翻覆，國道一隊警方到場處理，事故現場佔用內側車道，桃園市大園消防分隊人員利用破壞器材將朱姓駕駛救出脫困，所幸僅膝蓋受傷，意識清楚，警方位駕駛酒測，酒測值為零，警方研判可能是精神不濟肇事，肇事原因還在調查中。

▲一輛貨櫃車今天上午行經國2甲東向0.1K處時失控撞護欄後翻覆，員警與消防人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，48歲的朱姓男子今天上午10時8分許駕駛貨櫃車行經國2甲東向0.1公里處時，突然失控撞上內側護欄後側翻，駕駛受困車上，大園消防分隊出動1輛消防車、1輛救護車與5名救護人員到場，利用破壞器材將駕駛救出後脫困，其中膝蓋處受傷，經包紮止血等治療，駕駛意識清醒拒絕送醫。

事故現場佔用內側車道，因國2甲為2線車道，意外發生後造成後方回堵，警方找來大型吊車進行排除作業，員警位朱姓男子酒測，酒測值為零，警方初步研判可能是精神不濟加上操作不當失控撞上護欄肇事，但真正肇事原因仍有待警方調查釐清。

▲一輛貨櫃車今天上午行經國2甲東向0.1K處時失控撞護欄後翻覆，駕駛脫困後急忙打電話報平安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。