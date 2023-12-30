分析／賴清德辯論防守翻題庫　口誤漏講「憲法」成重大失誤

▲賴清德作為總統選舉的領先者，辯論會中似乎著重防守而非進攻。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

被視為總統選戰重中之重的辯論會今（30）落幕，民進黨候選人賴清德批對手侯友宜「只準備考古題」，然而，他會中的攻防，似乎也在翻題庫，包括主打抗中牌、侯柯家族炒地皮等爭議，給人聚焦「防守」而非「進攻」之感，更一度嚴重口誤，稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」恐是一大失分。總體而言，表現差強人意。

賴清德今天以「批侯打柯」作為起手式，批評國民黨候選人侯友宜「拿上個時代的政策來當政見，表示只準備考古題，沒有準備好」，然而，綜觀兩個半小時辯論會過程中，他對兩位對手的攻防也是「翻題庫」，包括打出民進黨最擅長的抗中牌，質問對手「中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬？」或者批評侯友宜家族凱旋苑、新莊購地，以及柯文哲買農地爭議，都是最近幾個月電視政論節目頻繁出現、幾乎被「講到爛」的話題。

更加致命的是，賴清德兩度抨擊侯友宜日前「中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山」論點，引述中國「三階段論」說，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國政府，「我們今天在國內，把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」當眾漏講了最重要的「憲法」兩字，儘管他在會後記者會承認口誤，自我緩頰是因為時間有限，但外界不免好奇，究竟是一時不察，或者是在情緒激動之下，脫口說出的真心話？

持平而論，賴清德今天在辯論會的整體表現中規中矩，相較第一場、第二場公辦電視政見發表會頻頻創造金句、主動設定話題，賴作為總統選戰的領先者，面對藍白陣營夾攻，自本周第三場公辦電視政見會開始，轉向聚焦防守、避免失分，今天的辯論會也不例外，雖然他展現「批侯打柯」的企圖心，但相較對手的嚴詞批判、攻勢凌厲，賴並未在上半場申論及媒體提問階段展現火力。

直到下半場，在連續3輪交互詰問階段，賴清德才終於展現口才，除了設定的兩岸議題打點，也一一回應侯友宜、柯文哲提出的萬里老宅違建、廢死等問題，堪稱四平八穩，其中首度回應在野黨對隸屬派系新潮流的批判，直言「（柯）第一次選台北市長的時候，也要求新潮流的支持啊，新潮流後來看破他的手腳，認為不值得繼續支持，從此之後不斷地在抹黑、造謠、攻擊新潮流」，是少數有「新意」的段落。

最後結論階段，賴清德以溫情牌作為訴求，談及「我不是賴神，我跟許許多多人一樣都來自平凡的家庭」，也說「這是我們共同創造的，屬於台灣的時代，一個更有文化自信、更有國家尊嚴的時代；一個擺脫依賴中國的經濟、一個不再屈服於中國壓力的時代；一個讓政府扛起更多責任，接住每一個徬徨、需要幫助的每一個個人，我們看見了未來，我們也掌握、落實新的價值」，以「不走回頭路」向選民訴求，這也是整場辯論會中，他唯一一次直接向中間選民喊話的時刻。