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他看總統辯論會一堆人「問A答B」傻眼！PTT狂酸：台式辯論啊

▲▼2024總統辯論會賴清德、侯友宜、柯文哲握手 。（圖／中央社提供）

▲2024總統辯論會今日登場。（圖／中央社提供）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會在今（30）日登場，候選人交互詰問，許多民眾都相當關注。但一名網友表示，看過很多場辯論會，發現一堆人都是問A答B，迴避敏感問題，好奇這樣還有什麼意義？不少人看到後表示「台式辯論啊」、「已經形式化了」。

原PO以「辯論會問A答B是不是定番==」為題在PTT發文表示，從以前看辯論會到現在，很多人在台上都常常問A答B，直接避開敏感問題，沒有根據問題來回答，讓他不禁想問「這樣辯論到底有什麼意義？」

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不少人都無奈表示，「辯論就是有禮貌的吵架啊」、「沒意義啊，形式化了，拚最後陸戰」、「猜錯題庫，只能隨便答」、「說實在，有些候選人表現真令人失望」、「攻擊才叫台式辯論啊」、「不用到辯論吧，平常媒體訪問就看得出來」、「敏捷+999，怎麼輸」、「回答問題變成質問別人，真的很政府官員」、「直接答A就墜入對方的陷阱了」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

還有網友酸說，「不回答問題先批評對手就好，再不行就哭，再不行就叫側翼洗，說你假消息，示範8年了吧」、「問A答B賣芒果乾」、「都賴著不拆了，你以為會面對問題回答喔」、「問A答A有用，只有你考高中以下考試有用」、「好笑的是認真回答問題的人不會上」。

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