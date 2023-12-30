暗批侯友宜「憲法護國神山」論　賴清德：要促進和平或帶來災難？

▲民進黨總統候選人賴清德今天出席電視辯論會。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者呂晏慈、杜冠霖、陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30）在電視辯論會中，被媒體詢問，是否認同《中華民國憲法》，以及是否認同兩岸就是在中華民國底下的「一國兩制」？對此，賴強調要尊重、採用《憲法》，同時暗批國民黨對手侯友宜日前「憲法護國神山」論，「我們今天在國內，把中華民國（指《憲法》）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」

賴清德今天下午在電視辯論會中，被第四位提問的媒體代表、中國時報執行副總編輯周慧如詢問，是否認同《中華民國憲法》？在《中華民國憲法》對固有疆域已經有所規定，《中華民國憲法增修條文》也有因應國家統一前的文字，內容顯示「台灣、大陸同屬於中華民國」，也就是說，大陸也是中華民國的領土？目前兩岸就是在中華民國底下的「一國兩制」，分為大陸與台澎金馬，請問是否認同？

對此，賴清德回應，《憲法》是國家的根本大法，其實也是人民權利的保障書，「我們談《憲法》要優先談人權保障，要有人權保障，一定要重視民主、自由的憲政體制」；如果拿民國35年所制定的《憲法》來看，「其實你會失望的」，因為當年前總統李登輝任內推動6次修憲，目前在台灣運作的這部分是增修條文，也就是以台灣發展為中心、內含的增修條文。

賴清德說，在這種狀況之下，「我們當然（認同）啊」，如果《憲法》或其他法律可以團結國人，「我們當然要尊重、要採用」，但是如果要用來解決兩岸問題，又是另一個層次的問題。他說，中國、中華人民共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際的三階段論講得很清楚，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府，就是中華人民共和國的政府。

接著，賴清德引述侯友宜日前稱，要將《憲法》作為兩岸的護國神山的說法，但似口誤漏講「憲法」一詞，他說，「那你想想看，我們今天在國內，把中華民國（指《憲法》）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？我們必須要去思考，台灣已經從專制獨裁的時代，走向今天民主、開放的時光，我們要珍惜這一切，我們不能夠走回頭路，我們一定要勇敢地勇往直前」。

賴清德表示，未來他當總統，他一定會凝聚台灣的共識，走出一條大家團結的道路，既能夠保護國家，也能夠發展經濟、造福全國人民。