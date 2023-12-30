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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德辯論起手式批侯政見「只有考古題」　柯「複製貼上」

▲▼ 2024總統大選電視辯論會，賴清德抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德今天穿著深藍色西裝、紫色領帶出席辯論會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖、陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30）出席電視辯論會，他在申論階段以「批侯打柯」作為起手式，大酸國民黨對手侯友宜拿上個時代的主張當政見，表示只準備「考古題」，而民眾黨對手柯文哲提出對未來的主張，但許多是蔡政府正在做的事，「這樣的複製貼上，也算是一種讚美」。

賴清德今天在辯論會申論階段第一個發言，他說，經過前3場公辦電視政見發表會，自己很仔細地聆聽兩位對手的主張，注意到侯友宜的許多主張，都是上個時代的政策，例如：現在已經2024，侯還在講九二共識；全球經貿結構已經改變，侯還在講重啟服貿；台灣再生能源發電量早就超越核電，侯還在講重啟核四，「拿上個時代的主張來當政見，表示只準備考古題，我認為你還沒準備好」。

對於柯文哲，賴清德說，柯講了很多對未來的主張，不過聽起來很熟悉，因為其中有許多就是政府正在做的事。他舉例，柯說要重視財政紀律，其實總統蔡英文8年還債超過9千億，是歷任總統還債最多的；柯說社會住宅要繼續興建，但自己擔任閣揆任內成立的住都中心，已經做得很積極；柯說要改善體育選手訓練中心，但蔡政府已經把國訓中心從軍營變成飯店，也大量提高體育預算，「這樣的複製貼上，也算是一種讚美，謝謝柯市長肯定政府過去8年的努力」。

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