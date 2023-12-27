搭機避免被傳染病毒！　美研究曝「訂位2技巧」降低風險

▲美國最新研究發現，靠窗座位、中午時段航班被傳染病毒的機率最低。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

出國度假時都希望能避免感冒、生病，以免影響行程和情緒，最重要的就是如何在密閉的飛機艙中避開病毒，而美國最新研究發現，靠窗座位、中午時段航班被傳染病毒的機率最低。

美國國家科學院（US National Academy of Sciences）針對1500名飛機乘客進行觀察，結果發現與走道座位的乘客相比，坐在靠窗位置的乘客能顯著減少空氣中的細菌。研究指出，坐在走道的乘客在單趟飛行中，平均會接觸64人，而坐在窗戶邊的僅12人；座位距離感冒患者越近，生病的風險就大大增加。

對於那些容易因機艙內空氣不流通而生病的人來說，靠窗的座位是最好的選擇；這與飛機上「高效率空氣微粒子過濾網」（HEPA）系統氣流方向有關，因為HEPA系統會將空氣從機艙兩側座位上方朝走道方向送出，靠窗座位的乘客會最先接觸到已過濾的空氣，因而減少與細菌接觸的機率。

研究也顯示，與感冒患者近距離接觸，會使被傳染機率增加80％，要減少與其他人的互動，最好的方法就是「機上不要太多人」，所以搭乘中午的航班，也是能有效避免被病毒傳染的小技巧。

此外，佩戴口罩、經常洗手或消毒、主動擦拭座位扶手、桌面、螢幕和遙控器等，也是避免沾染到病毒的方式之一。