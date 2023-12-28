緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

▲皮膚部主任張中興指出，皮膚往往是許多疾病表現徵兆的媒介，皮膚科早期介入，對於後續的疾病治療效果也會有所幫助。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來「性別醫學」被廣泛關注，以女性為主體的性別醫學也逐漸興起；研究發現，男女不僅有內分泌與生殖系統的差異，在許多疾病或對藥物的反應也不同。花蓮慈濟醫院乳房醫學中心成立以來，以「為女性打造友善的醫療環境」為目的，提供一站式服務，今年三月起更加入了皮膚科團隊，讓女性在治療乳癌的道路上，能夠獲得更完整的專科與跨領域團隊照護。

十二月二十六日下午，花蓮慈濟醫院皮膚部與乳房醫學中心共同舉辦「112年度女性醫學乳房與皮膚疾病健康照護跨領域學術研討會」，皮膚科、一般外科、血液腫瘤科、放射腫瘤科的專家們齊聚，以不同乳癌患者在接受治療後產生的皮膚問題進行討論，許文林副院長及陳培榕副院長也特別到場勉勵。許文林感恩乳醫中心團隊的努力，今年通過醫策會「乳癌照護品質認證」更是對團隊的重要肯定，期許年輕醫師們在師長的帶領下能更加精進。

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▲乳房醫學中心主任張群明表示，研討會讓皮膚科醫師更深入了解乳癌治療的過程，也為一般外科醫師帶來新的看待皮膚徵狀的觀點。

「手足症候群」是癌症病患在接受化學治療及標靶藥物時常見的副作用之一，通常發生在手掌或腳掌，會出現泛紅、腫脹、發麻或刺痛等症狀。皮膚部主任張中興指出，近年皮膚科提倡以「光線治療」的方式，為不少手足症候群患者緩解症狀，甚至有的能改善至症狀幾乎消失，不僅能大大提升病患的生活品質，也讓增加了繼續接受後續癌症治療的勇氣和動力。

▲研討會上，一般外科醫師與皮膚科醫師針對不同的癌症患者身上發生的皮膚問題深入討論。

研討會上，一般外科醫師與皮膚科醫師針對不同的癌症患者身上發生的皮膚問題深入討論，從藥物使用的頻率及濃度對於產生藥物疹的影響，到高壓氧治療對乳癌治療的影響與相關應用，團隊將每個案例仔細地攤開，用不同專業的觀點提出假設與辦法。癌症醫學中心主任許仁駿也代表分享奈米化植物敷料用於放射性皮膚炎的效果。

▲許文林副院長感恩乳醫中心團隊的努力，期許年輕醫師們在師長的帶領下更加精進。

皮膚部主任張中興指出，台灣醫療在專科及次專科的發展上相當進步，但對於跨領域專業的瞭解卻較難以面面俱到，因此「醫療決策共享」是現今醫療中非常重要的一環；尤其「皮膚」往往是許多疾病表現徵兆的媒介，若能透過不同專業的對話，讓皮膚科早期介入、發現問題，對於後續的癌症治療效果也會有所幫助。她表示，應落實「以病人為中心」宗旨，尋找病患個體間的差異，並尊重每個人認為對自己最好的治療方式。

▲陳培榕副院長以自身多年治療頭頸癌的經驗，分享患者接受放射治療後可能出現的傷口型態以及所需的皮膚照護。

乳房醫學中心主任張群明表示，花蓮慈院首次舉辦皮膚部與乳房醫學中心的共同研討會，讓皮膚科醫師更深入了解乳癌治療的過程，也為一般外科醫師帶來新的看待皮膚徵狀的觀點，藉由不同專業醫療團隊的合作，多角度地看待疾病與健康議題，並從中尋找最合適的解方，給予在乳房醫學中心接受治療的患者更好的照護品質，將乳房醫學中心打造為更舒適、安心的醫療環境。

陳培榕副院長以自身多年治療頭頸癌的經驗，分享癌症患者接受放射治療後，可能出現的傷口型態以及所需的照護。他表示，跨團隊的交流對於治療手段、藥物選擇、治療的進程與時機等多方面產生的正面影響，都能為患者的抗癌之路帶來更良好的結果，期望花蓮慈院將來擴大舉辦跨領域研討會，讓更多團隊共同參與，加強不同專科之間的溝通與合作。