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搶命！高雄9月大男嬰「喝奶後叫不醒」　119黃金時間救回

▲當日值勤人員探望出院後的男嬰，家屬感謝救命之恩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲當日值勤人員探望出院後的男嬰，家屬感謝救命之恩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名9月大男嬰，今年10月初在家喝完奶後，家屬發現竟叫不醒，救護人員獲報後趕抵家中實施急救，男嬰幸運在到院前恢復呼吸心跳，並於12月底出院順利返家。當日值勤的救護人員特別到男嬰家中探望，家屬也感謝當天執勤的救護人員，將寶貝兒子從死神手中拉回。

今年10月5日晚間8點多，高雄市消防局接獲報案，家屬緊張地說，家中9個月大男嬰在餵奶完休息後就叫不醒。救護人員火速到場後，發現男嬰已無生命徵象，在確認呼吸道無阻塞後，立即開始施行CPR，過程中AED電擊器也判斷電擊1次。

在救護人員持續不斷的急救下，送醫途中男嬰即恢復脈搏及自主呼吸，後續轉至兒童加護病房治療，已於12月底順利出院返家，目前身體狀況良好。

消防局表示，這是岡山消防分隊搶救到院前心肺功能停止(OHCA)後，康復出院的成功案例！當日執行急救的消防人員表示，自己也育有兩位小孩，能感同身受孩子都是父母心中的寶貝，待男嬰康復出院後，昨日特別前往男嬰家中關懷癒後狀況。

家屬當面感謝當日出勤的救護人員展現專業能力，迅速果斷的應變判斷以及高品質的急救處置，將男嬰從死神面前救回。家屬表示會持續觀察小男嬰後續的成長情形，更加感念這得來不易重生的機會。

院方表示，嬰兒猝死症偶發於一歲以下的嬰兒，小男嬰能迅速的恢復意識、呼吸及心跳，有賴於救護人員第一時間立即明斷男嬰為心肺功能停止患者，搶在急救黃金時間內執行高品質CPR、去顫電擊，男嬰才有機會在送醫途中恢復自主呼吸心跳，成功救回幼小生命，實在功不可沒。

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