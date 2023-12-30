挨轟造假！博恩喊冤「他給我看證件了阿」　網力挺：相信你是好人

▲博恩將代言費當作小費送給外送員。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）



記者施怡妏／綜合報導

喜劇演員博恩給一名自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料事後空軍「查無此人」，影片雖然已下架，但仍有許多網友質疑造假，他稍早發文，其實還有更扯的事情，但當事者家人想要低調，所以選擇不說，但不說的下場就是讓自己很可疑，不斷被攻擊讓他很心寒，「從來沒有這麼難過」。對此，許多網友留言鼓勵「我們相信你！」

博恩在臉書發文，強調自己不認識外送員、沒有找演員、沒有寫劇本，「我沒有收錢做這件事，我不知道一個完全清白的人還需要做多少事證明自己清白」，雖然後製剪輯，找不到相關新聞時絕對怪怪的，但對方拿出證件給他看，「我該怎麼理解？我選擇相信他沒有說謊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

博恩透露，「我昨天就被告知他撒了更多的謊，但因為當事者家人想要低調，所以我選擇不講，實際上還有更扯的事，但為了不牽連其他無辜的人，我也選擇不講，我不講的下場就是讓我自己看起來很可疑」。

博恩知道自己名聲很臭，一直很努力想要改變這件事，「我半年來一直試著私底下約我曾經傷害過的人和解，我知道這個影片看起來就是花十萬塊買贖罪券，但我已經不知道該怎麼做了」，被全世界認為是壞人的人，要做什麼善良的事，才可以被理解成沒有目的？

博恩感到絕望，「我好不想要繼續試著對這個世界友善，我不懂為什麼我想要改變，可是要有這麼多人把我拉回原位說『別騙人了，你就是個壞人』」，想要當更好的人，換來的卻是更強化以前的負面印象，「我不知道下一步了，對不起，但我從來沒有這麼難過，我可能需要幫助」。

貼文一出，網友留言鼓勵他，「懂你的人無需解釋，不懂你的人何必解釋」、「縱使很多人不相信你，也要相信還是很多人支持你的」、「你的出發點很單純，是世界太複雜，我相信你」、「博恩，請相信自己，因為在那些聲音之外有更多人相信你的」、「還是很多很多人相信你，也知道你是很善良的人，好希望你不是只看負面言論的人，也看看我們這些支持關心你的人說了些什麼」。

▼大批網友留言力挺博恩。（圖／翻攝自博恩FB）

