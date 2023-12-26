北京首次在台灣大選前「經貿報復」　學者籲酌量開放進口陸產品

▲暫停1年多後，大陸22日宣布自12月22日起，恢復台灣石斑魚輸入 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

2024大選將至，大陸近期對台經貿動作頻頻，包括向ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）出手、恢復輸入台灣石斑魚等。學者張五岳指出，國台辦常提及的「繁榮與衰退」指的就是經濟議題，而近期是北京首次在台灣大選前，使用經貿報復手段，凸顯經貿議題與政治互信有必要相關性。另外，學者們認為，台灣應盤點適合的產品酌量向對岸開放。

「誰來解開兩岸的結：三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢」座談會今（26）日下午舉行，近期發生的ECFA部分中止事件成為關注熱點之一。

▲「 三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢」座談會今日舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳表示，北京自1996年台灣直選總統以來，從未在大選前使用對台經貿報復手段，2024大選是第一次。

值得關注的是，大陸國台辦先前經常提到，台灣正面臨「和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的抉擇」。

張五岳指出，其中的「繁榮與衰退」就是經濟議題，北京中止12個ECFA產品關稅減讓的舉動，凸顯經貿議題與政治互信有必要相關性，而政治互信的基礎就是「九二共識」。

張五岳剖析，1991年的《中發三號文件》就明確強調，兩岸經貿是「手段」，最重要的目標是「要為祖國統一的政治任務服務」，在此基礎上，北京絕不可能完全中斷ECFA，也不願兩岸經貿完全脫鉤。

政大國際關係研究中心副主任王信賢王信賢則分析道，胡錦濤與習近平的惠台措施非常不一樣，前者是「好處做到台灣內部」，包括採購農漁產品等，習近平則是主場融合「你要你就來」。

王信賢舉例稱，今年推出的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，提到了「支援古雷石化產業基地、寧德動力電池集群等建設」，近期的ECFA部分中止事件就必須與其配合來看，體現北京目前的惠台方向。

▲徐遵慈主任在發言。（圖／記者蔡儀潔攝）

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，此次是大陸首次向台灣化工業產品出手，詳讀大陸商務部推出的「關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查的最終結論」24頁報告發現，指控台灣違反WTO規範的敘述多於ECFA部分，顯示對岸可能採取兩軌作法，並不排除在WTO架構下解決。

該如何解決？徐遵慈提出，與其坐困愁城不如回到24頁報告，首先，大陸目標是敲開台灣市場，政府應設法維持ECFA或即時「止血」；其次是在審慎評估不衝擊台灣本土市場前提下，酌量增加開放大陸產品進口數量。

張五岳持類似觀點，認為大選過後，執政黨應盤點台灣產量小、已向各國開放的產品，若能操之在己主動衝擊，可形成互動局勢。

據早前報導，大陸21日宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA規定，決定中止部分產品關稅減讓。具體包括，丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿(三氯甲烷)、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。