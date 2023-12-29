快訊／大翻車！軍方證實退役外送員「不是飛行員」　真實身分曝

▲博恩給外送員小費，卻爆出其中一名外送員捏造過去身份。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩，下同）

記者閔文昱／綜合報導

喜劇演員博恩28日釋出最新影片，影片內容為他把代言費當小費送給外送員，其中，有一位自稱是10多年前墜機掉入新竹外海的退役飛官拿到5萬元，並透露自己獨自扶養癱瘓母親與3個孩子，令不少網友鼻酸。不過，軍方今（29日）證實，該外送員過去並未擔任過飛行員。據了解，這名外送員過去曾服役於陸軍，之後轉空軍，並在民國90幾年以尉官退伍。

喜劇演員博恩日前接下外送平台代言，近日拍片時靈機一動，決定把代言費當作小費，全數送給外送員。其中，一名單親爸收到5萬元現金後坦言，自己過去在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。

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另外，這名外送員還稱，老母親癱瘓在床，每個月請外傭要2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，家中負擔相當沉重。說完後還打算趕緊跑下一單，「我需要...我每一毛錢都要賺。」令現場工作人員哭成一團，努力打拼的故事也感動許多人。

然而，影片曝光後，軍方隨即表示檔案中查無此人，博恩也決定先將影片下架。他稍早向大眾報告最新狀況，確認有這位軍人但沒有失事紀錄，不過這不影響他送小費的初衷，「頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片。現在既然知道故事有瑕疵，我覺得就等同他沒有故事，所以我也不會再公開那支影片了。」但他還是向辛苦的外送人員致上謝意。