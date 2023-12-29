不會再公開影片！博恩還原「給小費影片」真相：外送員的確當過軍人

▲博恩給外送員小費。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）



記者朱祖儀／綜合報導

喜劇演員博恩28日釋出影片，決定給外送員千元至數萬元不等的小費，其中一名外送員自稱是曾墜機的退役飛官，目前獨自扶養母親和3名孩子，不過空軍事後查證表示「查無此人」，掀起外界討論。稍早博恩再度回應，目前已和軍方聯繫，「影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄」。

博恩因接下外送平台代言，決定給外送員小費，其中一名外送員收到5萬元小費以為是惡搞，後續才透露自己曾在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，卻不幸在騎車途中被撞身亡，他目前只能獨自照顧3個小孩。

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該名外送員還透露，現在老母親癱瘓在床，每個月請外傭要2.8萬元，他前陣子又患淋巴癌，家中負擔很沉重，「所以我不要臉收了（小費），我是因為家裡苦難，我才退伍下來，不然我已經中校了，接著就上校了，你真的給我幫了很大的忙，我不知道怎麼感激你，我都想跪」。

故事讓不少人紅了眼眶，不過空軍查證發現查無此人；影片被許多人質疑真偽，博恩也在今日中午下架影片，並在粉專「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」表示，「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間。影片先下架，待後續與各位說明」。

過了約4個小時，博恩又在臉書回應，「已經與軍方聯繫，影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄」，同時強調這不是業配，他是自掏腰包做這件事情，「就算沒有任何感人肺腑的故事，像前面的人一樣只說『謝謝』，我小費還是會給出去。頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片」，不過現在得知影片故事有瑕疵，等同沒有故事，「所以我也不會再公開那支影片了。最後還是感謝辛苦的外送夥伴」。