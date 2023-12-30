拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

▲一名外送員自稱「退役飛官」獨力扶養癱母及3子女，收下博恩給的5萬元小費。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者柯沛辰／台北報導

喜劇演員博恩將代言費當作小費送給外送員，遇到一名自稱是10多年前在新竹外海墜機的退役飛官，透露自己獨自扶養癱瘓母親與3個孩子，感動無數網友，不料空軍「查無此人」讓事件翻車。對此，台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧30日凌晨發文證實，「影片中的外送員是我父親，我媽媽並沒有過世」。不久後，博恩也轉發動態。

陳愷寧表示，博恩影片中的外送員是她的父親，但她媽媽並沒有過世，因為小時候父母離異，她和弟弟都由媽媽拉拔長大，所以她很長一段時間沒跟父親聯絡，有關爸爸的事情都是輾轉得知，「他（爸爸）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實。」

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陳愷寧說，直到國防部出面澄清，她才知道從小聽到大的那些故事都不是事實，「我了解對於社會大眾而言，不清楚自己父親的真實經歷，似乎不太可能，但這確實是我的兒時經驗，得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾。」

陳愷寧指出，看到博恩給了一大筆小費，對父親而言，確實是很大的幫助，所以她當下很震驚、也很感動，也向博恩留言表達了感謝，但後來發現事實有些出入，便主動聯繫博恩道歉，澄清了她所知道的事實，願意退回5萬元小費。

最後，陳愷寧也道歉，很抱歉影響國軍、外送員的形象，造成博恩被質疑造假的風波，「我代替父親，和社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意。」

陳愷寧今年28歲，是台灣維新婦女部主任，也是2024新北市第九選舉區立委候選人，過去就讀北一女中，世新大學傳管系畢業。

陳愷寧臉書全文如下：

各位關心近日外送員影片的朋友，大家晚安。

影片中的外送員，是我的父親，然後也要說明，我媽媽並沒有過世。

小時候父母離異，我從國中起，和父親有很長一陣子，幾乎沒有聯絡。因為母親身體不好，又要扶養我與我弟，家裏經濟壓力大，從高中開始，我就一直半工半讀長大，對父親的事情大多也只是輾轉得知。

他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實。

直到看到國防部的澄清，才知道並非真實發生。我了解對於社會大眾而言，不清楚自己父親的真實經歷，似乎不太可能，但這確實是我的兒時經驗，得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾。

昨天深夜，看到博恩給了父親一大筆小費，對父親而言，確實是很大的幫助，我當下很震驚、也很感動，便向博恩留言表達了感謝。

後來發現，影片中有些資訊與事實不符，便與博恩聯繫，澄清了我所知道的事實，並向博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費。

今天，收到許多詢問，很謝謝各方的關心。很抱歉我個人的家庭私事佔用公眾版面，也很抱歉影響國軍、外送員的形象，最重要的事，造成博恩被質疑造假的風波。我代替父親，和社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意。

我未來也會記取這個經驗，更關注外送員與退伍軍人的權益，也希望能將博恩的這份善良，繼續延續下去，打造一個更溫暖、更友善的社會。

▼台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自臉書／永和新希望 陳愷寧）