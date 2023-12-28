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解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息　中方不會坐視

▲▼中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

▲中國與菲律賓近期在仁愛礁發生多起衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

文／中央社北京28日電

針對中菲南海衝突升溫，中國國防部發言人吳謙今天揚言，菲方對仁愛暗沙「人道主義運補」的船隊裡卻搭載著大量媒體記者，「發了很多假消息」；中方不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

中國國防部28日下午舉行12月份例行記者會，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。

針對菲律賓官員指控，中國海警在仁愛暗沙海域多次使用水砲襲擊菲律賓船隻並予以衝撞，並使用遠程聲波和軍用級雷射攻擊菲國船員，吳謙宣稱，有關言論「純屬不實炒作」。

▼雙方互控對方挑釁滋事。（圖／翻攝陸海警局）

▲▼陸海警局控菲律賓4船闖入仁愛礁海域。（圖／翻攝陸海警局）

他聲稱，菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入「中國仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑非常危險，也極不專業。「中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。」

吳謙指控，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，「發了很多假消息」，「這哪是什麼人道主義運補，這完全是碰瓷，是作秀」。至於使用聲波和雷射武器「完全是無中生有」。中方「既沒有意圖，也沒有必要」使用類似裝置。

他最後揚言，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

▼菲律賓「坐灘」軍艦。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

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