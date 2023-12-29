天生我才必有用　障友結訓秀文創手工藝品

▲台南市勞工局委託群偉國際有限公司辦理「2023年度電腦資訊類身心障礙者職業訓練-多元媒材創作網拍班」，於29日結訓，學員滿懷歡喜秀出得意手作品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局致力推動黃偉哲市長「希望家園」施政理念，委託群偉國際有限公司辦理「2023年度電腦資訊類身心障礙者職業訓練-多元媒材創作網拍班」，於29日結訓，17位障友歷經450小時訓練的洗禮，滿懷歡喜秀出得意手作品，期待手作品能賣出去，開創另一片天地。

勞工局局長王鑫基表示，感謝群偉國際有限公司辦理「多元媒材創作網拍班」，培訓有興趣從事手作文創產業的障友，讓他們有機會進入產業界。結訓並不是結束，而是全新的開始，勉勵學員能將習得的技能發揮創意轉化為文創作品，進一步創造商品價值。同時結合網路行銷技巧，希望大家將來都能成為專業的手工藝職人與行銷達人。

群偉公司胡主任指出，本班主要帶領障友學習運用電腦美工圖像設計技巧，將各種材質之材料，發揮創意巧思印製及製作各種精美的原創工藝品，同時更透過網路與實體行銷技巧，讓障友得以銷售創作手作品，提升就創業能力，期盼學員能夠找到合適的工作。

宋姓學員表示，之前從事作業員但因公司遷廠被迫離職，後因中風導致左側失能而無法從事一般職場工作，故想自行創業做網路行銷相關工作，但因不會電腦美工與網拍之技能而想要放棄，經勞工局職管員得知群偉公司開辦「多元媒材創作網拍班」燃起了希望，受訓初期擔憂因本身障礙影響學習，對於一些工藝品的製作課程，因需較多的手部操作學習起來相當困難，還有因電腦也僅具備基礎能力較無法跟上進度，幸好經群偉專業團隊不斷勉勵與協助，加上自己的努力勤作練習，終於能完訓。在此非常感謝勞工局及群偉公司提供這麼好的資源，得以使用電腦美工相關技能來設計產出多樣化及獨特性的手作品，並利用網路行銷的管道來提升銷售。





勞工局表示，學員手作品精美相當討喜，鼓勵大家參與勞工局每年舉辦的秀格樓與晴天坊甄選活動，讓好的作品有更多的銷售管道。