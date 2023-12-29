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川普為何被判「沒資格選總統」？會影響選情嗎？　4大QA一次看懂

▲▼川普成為美國首位面臨刑事指控的總統。（圖／路透）

▲ 川普被科羅拉多州及緬因州裁定沒有資格參與該州共和黨初選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普因涉入2021年國會暴動案，接連被科羅拉多州及緬因州裁定喪失2024總統大選參選資格。這項決定源於美國憲法中鮮少使用的「叛亂條款」，川普陣營已表明將提出上訴，上級法院很可能推翻判決，但恐怕還有其他州跟進，以下請見《衛報》整理何謂「叛亂條款」及川普可能受到的衝擊。

●「叛亂條款」是什麼？

美國憲法第14修正案第3款又稱「叛亂條款」，禁止任何曾宣示維護憲法，後來卻從事有違憲法的叛亂行為者進入國會、軍隊、聯邦及州政府。

該法於1868年通過，有助確保過去被奴役者的公民權利，也是為了防止前聯邦官員以國會議員身份重新掌權，接管他們才剛離開的政府。

部分法律學者認為這項條款適用於川普，因為他曾企圖推翻2020年大選結果，透過煽動支持者闖入國會大廈阻礙權力交接。

「力挺人民言論自由」（Free Speech for People）組織法務主管費恩（Ron Fein）近期受訪指出，「川普被允許重新擔任公職的危險就是『叛亂條款』制定者所預見的。他們知道若允許曾宣誓的叛亂者重新掌權，他們會做出一樣的事，甚至更糟。」

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2021年美國國會暴動，川普支持者抗議選舉不公。（圖／達志影像／美聯社）

●來龍去脈是什麼？

科羅拉多州一群選民在「華盛頓公民道德責任組織」（CREW）協助下提起訴訟，主張川普應為他在國會暴動中扮演的角色被剝奪參選資格。

該州最高法院推翻一名地方法院法官早前的裁決，該名法官認為，川普在國會暴動事件中確實相當於煽動叛亂，但「叛亂條款」限制範圍是否包括總統並不明確，因此不能禁止川普參選。

最高法院7名法官皆由民主黨籍州長任命，而他們大多不認同地院法官觀點，19日以4比3裁定禁止川普參選，為美國史上首次有候選人因憲法被認定沒有資格入主白宮。

而在緬因州，一群公民對川普參選資格提出質疑，民主黨籍州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）審核後得出結論，認為他應就煽動國會暴動被判失格。

●以前發生過嗎？

「叛亂條款」鮮少被使用，且此前從未在如此受關注的案件中引用。

國會1919年曾搬出「叛亂條款」，禁止一名社會主義者擔任議員，因為他在一戰期間曾向敵方提供援助。時隔整整103年後，新墨西哥州法官去年1月禁止一名農村郡專員從地方政府進入國會，這條法案才再度派上用場。

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲ 川普被控煽動支持者闖入國會。（圖／路透）

●如何影響2024大選？

科羅拉多州裁決僅適用於明年3月5日的科州共和黨初選，代表川普屆時可能不會出現在選票上，在緬因州也是如此。然而，科州最高法院暫時將裁決保留至明年1月4日，也就是確定總統初選候選人資格的截止日前一天，美國最高法院在那之前仍可決定是否受理此案。

科州並非共和黨票倉，拜登2020年以13%優勢打敗川普，上一次有共和黨人在科州勝出已經是2004年。但這項裁決可能影響其他州份，目前已經有數十起類似訴訟正在醞釀。有他州法院做出不利原告的裁決，密西根州法官則認為應由國會決定，而非法院。

本案還可能產生重大政治影響，川普盟友會將其描繪成阻撓人民意志的反民主意圖，且與川普在其他州和聯邦法院面臨的眾多官司混為一談。力挺川普的共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）就發文砲轟，民主黨人太害怕川普會贏得明年總統大選，「所以企圖非法將他從選票上除名」。

川普辯護律師則主張，「叛亂條款」措辭不適用於總統職位。一名律師辯稱，國會暴動嚴重程度不足以構成叛亂，且川普當天在華府對支持者的發言皆受到言論自由保障。

►快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」
►被從科州總統初選除名「恐引他州跟進」　川普陣營：將提上訴

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