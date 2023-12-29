被新北地院「下架割頸乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應了

▲國三學生經搶救2天仍回天乏術。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

新北國三生被彈簧刀以10刀刺死，引發網友公憤肉搜「乾哥」與「乾妹」照片，而新北地院要求PTT與Dcard下架相關資訊，以免觸法。對此，PTT也拋出3點聲明，強調均依法辦理，同時鼓勵使用者合法地討論這事件，「本站感受民意、汲取建言，甚至參與討論」。

PTT在臉書粉專給予3點回應，首先「涉及兒少法之違法文章應儘速下架本屬應當，本站均依法辦理，合先敘明」。

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第2點，該命案事件發生迄今，本站與IWIN（依兒少法設立之網路內容防護機構）乃持續保持聯繫，並儘速採取必要措施。復因本站具「尊重看板自治」之特性，各熱門板板主在進行下架違法文章與將若干帳號禁言之管理行為時，通常亦同時向使用者宣導兒少法之法律觀念，與本新聞事件相關之法律宣導最早應自12月26日即已伴隨管理措施開始。

第3點部分，PTT表示，該事件引起國人極度的不捨及憤慨，本站使用者對此發表言論時，除表達悲痛、憤怒外，若干亦有提出相當建言，而依本站立站精神亦鼓勵使用者合法地討論社會事件。祈請政府機關、社會各界人士非僅注意不明人士於本站散布個資之情況，亦能透過本站感受民意、汲取建言，甚至參與討論。若能如此，實屬萬幸。

回顧這起震驚社會案件，一名女學生25日中午到男學生班級找閨蜜，但遭男學生以「你不是我們班的」驅趕。女學生離開後心有不甘，於是向「乾哥」訴苦。乾哥為替乾妹出氣，立刻衝去找對方理論。

當下衝突一發不可收拾，「乾哥」拿出預藏的彈簧刀，朝男學生左胸及頸部猛刺。男學生倒地後當場失去生命跡象，搶救一天一夜仍宣告不治。檢方會同法醫相驗，確認死者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀。