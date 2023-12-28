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出國行李箱老是被拿錯！內行曝加裝「1神物」：秒找回不怕丟

出國旅遊行李被拿錯的情況天天上演，有網友推薦可以在行李上加裝AirTag或Tile藍牙防丟器，透過定位快速找到自己的行李。（示意圖／Pixabay）

▲出國時隨身行李若是不小心拿錯，除了會耽誤時間外，也會讓整趟旅程掃興。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出國旅遊最怕的就是行李被拿錯，因此不少人會在自己的行李廂上做各種記號。不過即使如此，行李被拿錯的情況仍天天在機場上演，因此就有網友推薦，可以在行李上加裝AirTag或Tile藍牙防丟器，透過定位快速找到自己的行李。

一名網友在PTT日本旅遊版中發文，表示自己搭乘虎航到日本玩，沒想到下機領行李時，卻發現自己的行李遭到其他遊客拿錯，直呼真的很誇張，行程也因此被耽誤。

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貼文一出立刻引網友熱議「顏色都不一樣還可以拿錯，三寶別出國阿，可憐的原PO，又被耽誤行程」、「這種不長眼的人好多」、「各國拿錯行李都應該立法賠償才對，真是夠蠢」、「行李牌不寫聯絡資料是在掛心酸的啊，我連賴跟FB資料都寫上去了」。

而不少有相同經驗的網友，推薦可以在行李上加裝AirTag或Tile藍牙防丟器，指出定位器能幫助在行李轉盤上快速找到行李，若遺失也能透過定位找回「可以放AirTag啊，放了之後從轉盤找超快」、「我決定下周飛的時候也塞Airtag好了」、「看了一下AirTag的功能，真的可以考慮買一顆來用」、「剛從東京回來，兩個行李托運都有放AirTag」。

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