聯想總部Logo遭畫成「華為HuaWei」　公司回應：員工開玩笑

▲聯想總部Logo遭人畫成「華為HuaWei」 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸聯想大廈Logo近日被雪覆蓋，被人在上面寫了個「HuaWei」。網傳一名聯想高級經理內部論壇發帖子，稱公司將對這一行為將採取嚴肅的態度進行處理。對此，12月13日晚，聯想集團中國區市場部「一起聯想」發文回應，期盼已久的一場大雪，員工搞笑了一把，圖個樂兒，其實「塗鴉」只是包裝盒，打開之後原來是這個。

北京大雪之後，有人發現聯想大廈門口被雪覆蓋的Logo上出現了「HuaWei」的字樣。這一事件在聯想內部論壇上引發了廣泛關注。

網上曝光的聯想內網截圖顯示，聯想論壇一名「高級經理」發帖回應稱，「品牌形象和商標是企業的重要無形資產，公司的Logo不僅僅是一個簡單的圖案，它代表了企業的價值觀、文化和消費者的信任。因此對公司Logo的蓄意破壞，尤其是將其塗鴉成競爭對手的形象，不僅是對企業形象的破壞，更是對企業聲譽和商業道德的公然挑戰。」

這名「高級經理」希望「大家積極舉報這位把公司Logo塗鴉成競品的員工」，並表示公司將會採取嚴肅的態度進行處理，「定會嚴懲不貸」。

該事件持續發酵，吸引很多網友在社交媒體上「吃瓜」。有網友評論稱，「身在曹營心在漢，誰把Logo悄悄換」，還有網友認為「聯想格局小了」。

12月13日，針對聯想總部Logo塗鴉事件，認證為「聯想集團中國區市場部」的官方回應，「期盼已久的一場大雪，員工搞笑了一把，圖個樂兒，其實塗鴉只是包裝盒，打開之後原來是這個。 」而針對網傳截圖回應「嚴懲」一事，有內部員工則予以否認，稱原截圖來源為內部論壇員工討論板塊，非公司官方帳號，是烏龍。