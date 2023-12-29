楊志良稱「女性超過30歲就沒用」　綠批沒救了：搭臺子給他應負責任

▲民進黨立法院黨團召開「楊志良又羞辱女性 國民黨踹共」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛生署長楊志良昨（28日）替國民黨立委候選人張斯綱站台時語出驚人，他聲稱，台灣女性超過30歲就沒用了，更批評民進黨立委吳思瑤快50歲還沒生「這輩子絕子絕孫」。民進黨團29日回應，楊志良可能沒救了，但他這樣的言論是第一次嗎？楊志良前科累累國民黨今天知道嗎？為何國民黨小雞還是不斷邀楊助講？這些言論對社會造成多大撕裂？

楊志良昨張斯綱站台，他表示，台灣女性超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」楊志良指出，女生33歲以後就不能生，第一次結婚平均是30.2歲。他也轉頭問同台的徐巧芯「生了沒？」徐回答還沒，楊志良則指徐巧芯快沒救了，「不要在這邊講了，回家去愛愛！」

對於楊志良說法，民進黨立委洪申翰質疑，難道楊志良眼中的女性只是行走的子宮嗎？講出如此令人髮指的話，到底為何國民黨輔選大將、重要智庫有這樣的思想，還臉不紅氣不喘地講出來羞辱女性，楊志良這樣的言論是第一次嗎？

洪申翰列出楊志良爭議言論，楊志良2018年就說過，今年是虐童事件最多一年，國民黨不會選舉，用這個就可以把蔡英文幹掉，蔡英文跟陳菊從未照顧小孩，不知道有多辛苦。楊2021年討論到染疫醫師時說，如果自己是院長，就開除因爲幫病人插管染疫的醫師。

楊志良前陣子幫郭台銘站台的時候，更語出驚人，說「為什麼大家會憂鬱症？年輕人家暴是因為沒辦法修理陳建仁、蔡英文，才打老婆、小孩。」

洪申翰直言，這種暴戾之氣對楊志良好像是理所當然的，用這樣的言論羞辱吳思瑤，令人髮指，更讓人疑惑的是，國民黨今天是第一次知道嗎？楊志良前科累累，以羞辱女性為常，為何國民黨小雞還是不斷邀請楊志良助講？這些言論對社會造成多大撕裂？

洪申翰表示，楊志良可能沒救了，但國民黨應該出來講清楚，是否認同楊志良的言論，找這樣的人出來助選？包含朱立倫、侯友宜跟立委候選人們要不要道歉，台子是你們搭的，應該要負起責任。

民進黨立委湯蕙禎表示，選舉期間很多話語會放大宣傳效果，楊志良是國民黨時期高級公務員，但他所經歷的人格素養和教育似乎沒有幫到忙，聽到這樣的話任誰都很不舒服，女性是否結婚應由自己決定，過去時代可能有無後為大的想法，現代社會大家有自己的人生規劃，楊志良應該少講話，每說一句都讓人氣憤。