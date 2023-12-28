日本自由行「適合幾人成團？」達人勸1技能先學會：才能皆大歡喜

▲林氏璧分析，不論是幾人成行出由，學會「放生」技能才會皆大歡喜。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

難得出門旅遊，都希望能好好放鬆、玩得開心，但即使是親密的家人或朋友，旅行中難免會產生摩擦。對此，旅日達人林氏璧發文透露，有許多人好奇「和朋友去日本自助旅行，幾個人成行最好？」但其實關鍵不是人數，而是要有「放生」的技能，放生旅伴一定要知道7件事，整趟旅程才能皆大歡喜。貼文一出，引發關注。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，許多民眾和朋友去日本自助旅行，都會好奇幾人成行最合適，但其實每個人想看的東西可以天差地別，而在旅程中分開走，俗稱放生，就是非常重要的一個技能，「有放生技能，8個人也可相安無事。沒放生技能，2個人出遊都會翻臉。」

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不過，林氏璧也提醒，放生旅伴有可能會面臨種種阻力，為此他也以東京為例，分析出放生旅伴前一定要知道的7件事，「讓不願意被放生可能也沒做什麼功課的旅伴願意離開你。放生的好，皆大歡喜，可能還放上癮，你不放生他還不願意呢。」

第一點、一定要幫被放生者準備上網工具。

第二點、不止如此，是一定要是可靠的穩定的上網工具。

第三點、一定要先教被放生者怎麼回旅館還有簡單的交通知識。

第四點、循序漸進的放生計劃：從小放生到大放生。

第五點、約定集合地點很重要！千萬不要約在恐怖的大站！

第六點、如果當天有重要的事情要一起做，建議當天不要放生。

第七點、灌輸被放生者放生是為了他好，給他行程建議。

貼文一出，不少網友紛紛笑稱「聽過Podcast上的放生指南後，今年初成功放生家人，而且從此開啟他願意一個人獨遊的開關」、「以前很有種，沒有智慧型手機的時期，互相放生，只有約定好幾點去機場」、「原來放生也是一種技能」、「到機場就分開，約定回國日機場見」、「第一次結伴就放生成三團」。